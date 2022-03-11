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К лету авторынок может стать наполовину корейским и китайским

11 марта 2022 11:39
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К лету авторынок может стать наполовину корейским и китайским

Такой прогноз дает цифровая платформа Банкавто и связывает это с санкционной волной в отношении России, а также заявлениями крупнейших игроков авторынка о приостановке поставок продукции и производства в стране.

В частности, на данный момент Россию поставили на «стоп» Audi, BMW, Daimler Truck, Ford (коммерческие автомобили), General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Volvo, Skoda.

«Корейские и китайские автомобильные концерны в свою очередь публично объявили, что они находятся вне санкций по отношению к России. При условии усиления санкционного давления и в случае, если западные автопроизводители примут решение участвовать в экономическом бойкотировании России, уже к лету можно будет ожидать заметный рост доли продаж корейских и китайских автомобилей», — отмечают эксперты Банкавто.

При пессимистичном сценарии приостановки продажи машин западными марками, доля поставок азиатских брендов, по оценке Банкавто, к июню может превысить 50%.

«При оптимистичном сценарии доля корейских и китайских автомобилей может составить 40 – 45%», — считают в эксперты.

По итогам февраля доля корейцев на российском авторынке составляла 25% авторынка, китайских — порядка 9%. «Долю компаний, которые приостановили свою деятельность в России по итогам февраля, можно оценить на уровне 20%», — считают в Банкавто.

При этом, экспансия на российский рынок китайских автопроизводителей наблюдалась уже давно. «Haval в феврале удалось поднять реализацию на внушительные 65% (до 3,5 тыс.). Другие китайские автомобильные компании также существенно увеличили сбыт: Chery увеличила сбыт своей продукции на 45% (до 2,9 тыс.), Geely – на 82% (до 2,1 тыс.). При этом если учитывать продажи Cherry вместе с суббрендом Cheryexeed, то марка прибавила в феврале 83%, реализовав 3,9 тыс. автомобилей», — рассказывают в Банкавто.

Корейцы в прошлом месяце несколько сократили объем продаж — Kia на -9% (15 тыс.), а Hyundai на -1% (13,7 тыс.), пишет Обозрение.

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