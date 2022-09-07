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Инвестиции в основной капитал в Самарской области превысили 152 миллиарда рублей

7 сентября 2022 15:49
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Лидером по объему инвестиций остаются обрабатывающие производства.

Самарская область укрепляет позитивную динамику инвестиций в основной капитал. Об этом говорят результаты первого полугодия 2022 года. 

«За первые шесть месяцев 2022 года объем инвестиций в основной капитал в Самарской области составил 152,8 млрд. рублей. Этот показатель в текущих ценах на 19,8% превышает значения аналогичного периода прошлого года. При этом темп роста инвестиций тогда составил рекордные 136%, - рассказал министр. – Инвестиционная активность предприятий региона демонстрирует стремление к росту и развитию, освоению новых направлений деятельности и новых рынков. Наша команда во главе с губернатором Дмитрием Азаровым ведет системную, ежедневную работу по созданию лучших условий для инвесторов. И главная оценка этой работы – вложения бизнеса в модернизацию действующих производств и реализация новых инвестиционных проектов», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Лидером по объему инвестиций остаются обрабатывающие производства. Они вложили в основной капитал за первые шесть месяцев 32,9% от общей объема инвестиций. 

Наибольшее увеличение инвестиционной активности организаций (без субъектов малого предпринимательства) наблюдалось в сфере научной и технической деятельности, в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, производстве строительных материалов, металлургическом производстве и нефтепереработке, здравоохранении и транспорте. 

Самарскую область выбирают российские и зарубежные компании, здесь создаются высокотехнологичные предприятия, успешно развиваются инвестиционные площадки, создаются новые рабочие места. 

Сегодня в регионе реализуется более 200 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 1,2 трлн. рублей. По итогам 2021 года в Самарской области создано 10 тысяч новых рабочих мест. 

Только в прошлом году в Самарской области было открыто 25 новых производств. А всего, начиная с 2018 года, в регионе запущено 75 крупных инвестиционных проектов, 66 из них – в производственной сфере.

Одним из крупных инвестпроектов, который в настоящее время реализуется в Тольятти, стал завод сыров известного российского производителя – компании «КАРАТ». Новая площадка в Тольятти планирует выпускать полутвердые и творожные сыры. 

«Мы рассматривали сразу несколько регионов. Но позиция Правительства Самарской области сыграла существенную роль. В Самарской области есть совокупность сразу всех условий, необходимых инвесторам: и естественных, и тех, которые создает управленческая команда», - отметил собственник завода «КАРАТ» Александр Клячин. 

Для реализации своих проектов инвесторы выбирают индустриальные парки, особую экономическую зону «Тольятти», где бизнесу предлагают готовые земельные участки, налоговые и другие виды льгот, а также возможность строительства производственных корпусов силами региона с последующей арендой и возможностью выкупа. Сеть государственных индустриальных парков сегодня представлена четырьмя площадками. В ближайшее время правительство региона планирует увеличить их число и рассматривает новые площадки на севере областной столицы.  

В Самарской области действуют две территории опережающего развития: в Тольятти и Чапаевске. Специальный налоговый режим позволяет инициаторам инвестпроектов получать целый комплекс льгот и преференций. Резиденты ТОР освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога, ставка налога на прибыль снижается до 2% в первые пять лет и до 12% в последующие 5 лет.

В Самарской области реализуется ряд инфраструктурных проектов. В настоящее время в Шигонском районе, недалеко от Тольятти ведется строительство мостового перехода через Волгу. Объект международного значения станет частью транспортного коридора Европа - Западный Китай. Сам мост и ведущая к нему скоростная автомагистраль, которая пройдет в непосредственной близости от города, в том числе - Особой экономической зоны "Тольятти" и технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", станет новым импульсом развития территории и повысит интерес инвесторов к региону.

 

Фото:   ru.freepik.com

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