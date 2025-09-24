93

Имущество яхт-клуба «Новая гавань» в Самаре может быть продано по минимальной цене

Российский аукционный дом выставил на торги в процедуре публичного предложения 33 единицы оборудования и имущества яхт-клуба «Новая гавань», расположенного в историческом центре Самары, у Фрунзенского моста. Цена на последнем этапе торгов составит 77,7 млн рублей.

Яхт-клуб «Новая гавань» работает круглогодично. Летом он используется владельцами катеров и яхт в качестве временной стоянки, зимой – как база для хранения маломерных судов. Имущество клуба находится в залоге у акционерного общества «АктивКапитал Банк». До 2067 года оно арендовано группой компаний «Зелёный берег».

Единым лотом на продажу выставлены 43 понтонных причала, расположенных на охраняемой территории, эллинг для хранения судов площадью 3 060 кв. м, слипы для подъёма/спуска лодок и яхт, портальный кран, стела с индикаторной панелью, бункеровочная нефтестанция, оборудование для локальной и фидерной сетей, инженерные сети, система видеонаблюдения, бульдозер-погрузчик и другое имущество яхт-клуба.

Адрес: г. Самара, Самарский район, Молодогвардейский спуск, д. 2.

Заявки на участие в торгах принимаются на федеральной торговой площадке ЭТП РАД Lot-online до 27 октября.

Начальная цена актива – 119,5 млн рублей.

Минимальная цена – 77,68 млн рублей.

Яхт-клуб расположен в Новой бухте, вблизи слияния рек Самара и Волга, в непосредственной близости от Фрунзенского моста. К территории ведут удобные подъездные пути. Расстояние до выхода в Волгу составляет менее 1,5 км, до железнодорожного вокзала – 3 км, до аэропорта «Курумоч» - 47 км.