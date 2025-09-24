Имущество яхт-клуба «Новая гавань» в Самаре может быть продано по минимальной цене

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области Движение объединяет уже более 300 000 участников – молодёжи, наставников и родителей.
В регионе прошло заседание координационного совета - обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
«Т Плюс» завершила подготовку тепловых сетей Тольятти к отопительному сезону
«Т Плюс» завершила подготовку тепловых сетей Тольятти к отопительному сезону
В Самарской области на координационном совете обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
В Самарской области на координационном совете обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
Завершается общественный опрос о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
Завершается общественный опрос о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
В Самарской области стартовал хакатон для школьников
В Самарской области стартовал хакатон для школьников
Минфин планирует налоговые изменения
Минфин планирует налоговые изменения
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
Запущена грантовая программа для предпринимателей Самарской области
Запущена грантовая программа для предпринимателей Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.35
-0.67
EUR 99.04
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская организация Союз архитекторов России приглашает на выставку и арт-маркет Архитектурный тур «Открытый воздух»
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Имущество яхт-клуба «Новая гавань» в Самаре может быть продано по минимальной цене

24 сентября 2025 13:19
93
Имущество яхт-клуба «Новая гавань» в Самаре может быть продано по минимальной цене

Имущество яхт-клуба «Новая гавань» в Самаре может быть продано по минимальной цене

Российский аукционный дом выставил на торги в процедуре публичного предложения 33 единицы оборудования и имущества яхт-клуба «Новая гавань», расположенного в историческом центре Самары, у Фрунзенского моста. Цена на последнем этапе торгов составит 77,7 млн рублей.

Яхт-клуб «Новая гавань» работает круглогодично. Летом он используется владельцами катеров и яхт в качестве временной стоянки, зимой – как база для хранения маломерных судов. Имущество клуба находится в залоге у акционерного общества «АктивКапитал Банк». До 2067 года оно арендовано группой компаний «Зелёный берег».

Единым лотом на продажу выставлены 43 понтонных причала, расположенных на охраняемой территории, эллинг для хранения судов площадью 3 060 кв. м, слипы для подъёма/спуска лодок и яхт, портальный кран, стела с индикаторной панелью, бункеровочная нефтестанция, оборудование для локальной и фидерной сетей, инженерные сети, система видеонаблюдения, бульдозер-погрузчик и другое имущество яхт-клуба.

Адрес: г. Самара, Самарский район, Молодогвардейский спуск, д. 2.

Заявки на участие в торгах принимаются на федеральной торговой площадке ЭТП РАД Lot-online до 27 октября.

Начальная цена актива – 119,5 млн рублей.

Минимальная цена – 77,68 млн рублей.

Яхт-клуб расположен в Новой бухте, вблизи слияния рек Самара и Волга, в непосредственной близости от Фрунзенского моста. К территории ведут удобные подъездные пути. Расстояние до выхода в Волгу составляет менее 1,5 км, до железнодорожного вокзала – 3 км, до аэропорта «Курумоч» - 47 км.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
82
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  10:37
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
187
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
24 сентября 2025  09:58
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
186
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025  14:01
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
384
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
380
Весь список