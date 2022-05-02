IKEA не будет работать в РФ минимум до конца лета

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В руководстве компании IKEA приняли решение продлить приостановку работы своих магазинов на территории России до 31 августа, пишет МК.

Как уточняется, шведский бренд пока не может возобновить работу на территории РФ из-за трудностей с логистикой. При этом компания готова выполнять перед сотрудниками все свои обязательства: будут сохранены рабочие места, будут продлены выплаты зарплат, сохранится медицинская страховка.

"Текущая работа магазинов/студий в режиме "за закрытыми дверями" пролонгируется до 31 августа", — такое сообщение появилось в паблике профсоюза работников IKEA. Об этом сообщает "Деловой Петербург".