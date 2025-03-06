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Госкомпании закупили у МСП Самарской области товары и услуги на 132 миллиарда рублей

6 марта 2025 13:09
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Госкомпании закупили у МСП Самарской области товары и услуги на 132 миллиарда рублей

В Самарской области в 2024 году закупки крупнейших заказчиков у предприятий малого и среднего бизнеса выросли на 6% по сравнению с 2023 годом и достигли 132 млрд рублей. Число субъектов МСП, ставших поставщиками госкомпаний, также увеличилось на 6% и превысило 4,5 тысячи предприятий.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно отмечал значимость поддержки субъектов МСП в организации сбыта продукции и налаживании партнерства с крупными заказчиками.

«Участие в закупках госкомпаний — это стабильный канал сбыта для малых и средних производителей региона, — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — На уровне региона мы помогаем предприятиям МСП налаживать диалог с крупными компаниями. Для этого регулярно проводим ярмарки кооперации, где индустриальные партнеры могут рассказать о своих потребностях потенциальным поставщикам и обсудить условия сотрудничества».

Ближайшая ярмарка кооперации и сбыта проходит 6 марта на площадке регионального центра «Мой бизнес» с участием АО «Транснефть-Приволга».

В целом по стране в 2024 году объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса вырос более чем на 20% и впервые превысил 9,6 трлн рублей. Это рекордный показатель с момента введения обязательной 25% квоты на закупки у МСП, за мониторинг которой отвечает Корпорация МСП и уполномоченные региональные органы. Рост произошел за счет существенного увеличения объема закупок в сфере обрабатывающих производств, наращиванию поставок высокотехнологичной продукции и разработки отечественных ИТ-решений.

«Сформировался устойчивый тренд на увеличение доли высокотехнологичной продукции в общем объеме закупок у МСП. Таким образом, растет вклад МСП в развитие приоритетных отраслей для формирования экономики предложения», — прокомментировал Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.

Участие в закупках госкомпаний дает малому и среднему бизнесу стабильный и крупный рынок сбыта, обеспечивая возможности для дальнейшего развития, считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших договоры с госкомпаниями, выросло на 6,1% по сравнению с 2023 годом и превысило 226 тысяч, что также является рекордным показателем. Это говорит о росте доверия к малому и среднему бизнесу. Предприниматели готовы добросовестно выполнять договоры и эффективно взаимодействовать с крупными заказчиками», — отметил Александр Исаевич.

У малого и среднего бизнеса в настоящее время есть возможность стать участником инициированной Минэкономразвития РФ и Корпорацией МСП программы «выращивания» и заключить долгосрочный офсетный договор с одной из госкомпаний. В этом случае поставщик получает гарантированный рынок сбыта на длительный период и обязуется инвестировать в развитие собственной компании. Поддержка предпринимателей реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

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