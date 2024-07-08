Глава региона Вячеслав Федорищев провел встречу с руководством Фонда развития промышленности

134

Директор Фонда Роман Петруца заявил: для федеральной организации Самарская область является значимым регионом.



- Хочу сказать огромное спасибо региональному фонду. Это по факту наши амбассадоры, которые продвигают инструменты Фонда развития промышленности с точки зрения старта новых инвестиционных проектов. Мы делаем большие проекты, а те, что чуть поменьше - делаем вместе с вами. Огромную часть работы делает региональный фонд, когда финансирует проекты самостоятельно. Я видел, что ваш регион достаточно активно эту деятельность осуществляет, за что большое спасибо.



Вячеслав Федорищев отметил: Самарская область - индустриальный регион, в котором наряду с крупной промышленностью сейчас развивается большой сектор производственного малого и среднего бизнеса.



- Взаимодействие с Фондом развития промышленности у нас налажено очень хорошо. Мы видим, что институт развития, который Вы возглавляете, действительно помогает. Уверен, сегодня мы найдем возможности для расширения нашего сотрудничества.

Фото: скриншот видео СОВА