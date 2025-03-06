глава минпромторга региона побывал в распределительном центре, расположенном в индустриальном парке «Преображенка»

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Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков посетил распределительный центр X5 Group, принадлежащий торговой сети «Пятерочка», расположенный в Индустриальном парке «Преображенка». Центр, открытый год назад, является вторым по величине в стране среди центров компании X5 Group и играет ключевую роль в логистике и поддержке местных производителей.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев всегда отмечает, что поддержка местных товаропроизводителей имеет ключевое значение для развития экономики региона и обеспечения жителей качественными и доступными продуктами.

«Этот крупный продуктовый хаб позволяет местным производителям не только сократить затраты на транспортировку, но и расширить географию продаж своей продукции», — отметил Денис Гурков в ходе рабочей встречи.

В рамках визита министр также оценил представленность продукции самарских производителей в одном из магазинов «Пятерочка». Заметив, что продукции самарского производства на торговых полках представлено пока не так много, он подчеркнул необходимость развития в этом направлении. «Будем работать над увеличением доли товаров от самарских производителей на полках магазинов. Для этого мы проводим торгово-закупочные сессии «Школа ритейла» для местных производителей и представителей ритейла. Очередная сессия пройдет уже 6 марта, — сказал министр. – Совместная работа в этом направлении позволит существенно увеличить долю самарской продукции на полках магазинов и поддержать местных производителей».

Работа по увеличению местных товаров на полках самарских магазинов уже ведется, так во многих магазинах, в том числе и крупных федеральных сетей, можно увидеть топперы «Самарский продукт» на отдельных товарах и специальные социальные цены в рамках проекта «Социальная полка».

В Самарской области поддержку проекту «Социальная полка» оказывают 23 местных организации, заключившие партнерские соглашения с региональным минпромторгом, направленные на ограничение наценки на социально значимые продовольственные товары.

Кроме того, в ритейле представлена продукция с региональной символикой «Сделано в Самарской области», «Самарский продукт», пользующаяся популярностью среди покупателей. Проект Минпромторга «Самарский продукт» охватил уже 359 производителей и около 4 тысяч наименований продукции.

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области.