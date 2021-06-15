Фермеры Самарской области помощь государства направят на развитие хозяйств

115

Подведены итоги конкурса на предоставление грантов «Агростартап» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Семейная ферма» в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2014 – 2025 годы».

Обеспечение продовольственной безопасности, повышение конкурентоспособности местной сельхозпродукции, поддержка малых форм хозяйствования - часть стратегии лидерства Губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона уверен, что именно субъекты МСП являются перспективным ресурсом для дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли.

Конкурс на получение господдержки проходил в торжественной, но волнительной обстановке. Пока еще владелец ЛПХ, Сергей Пономарев рассказал: «Без помощи государства движемся, но это очень медленно, и объемы совсем не те. А хочется, если уж заниматься, организовать дополнительные рабочие места, и чтоб труд ценился». Решением конкурсной комиссии Сергей получит помощь государства на дальнейшее развитие бизнеса.

Всего в министерство было подано более 100 заявок, но к участию в конкурсе было допущено 36, из них 31- по направлению «Агростартап», 5 - по направлению «Семейная ферма». Грантополучателями по направлению «Агростартап» стали 12 фермеров, на реализацию бизнес-идей которых в текущем году будет направлено почти 40 млн. рублей из федерального и областного бюджетов. Несмотря на то, что среди заявителей были желающие заниматься овощеводством, козоводством, овцеводством и даже разводить перепелов, лучше к прохождению конкурсных процедур подготовились хозяйства, ориентированные на развитие молочного скотоводства - приоритетной для региона отрасли.

На реализацию мероприятий по поддержке семейных ферм предусмотрено свыше 123 млн. рублей, но победителей определено всего 4. Поэтому министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области объявило о начале приема заявок для участия во втором этапе конкурса. Все победители, которые получат господдержку по итогам первого конкурсного отбора, занимаются животноводством.

«За последние годы доля в валовом региональном продукте малых форм хозяйствования значительно выросла. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Сейчас по поручению Губернатора Дмитрия Азарова в разработке еще одна мера поддержки – «Агростартап регион». Основное условие получения госпомощи - обязательное вступление в сельхозкооператив. Данная программа позволит увеличивать поголовье в малых формах хозяйствования, а также увеличивать занятость населения», - подчеркнул первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев.

Заявки на участие в отборе подаются в министерство по адресу: 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Невская, д.1, е-mail: mcx@samregion.ru, телефон: (846) 337-64-52, (846) 337-76-96, каб. 113. Заявки буду принимать с 23 июня по 22 июля 2021 года. Подробная информация: https://mcx.samregion.ru/category/gospodderzhka/grantovaya-podderzhka/.