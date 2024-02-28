ФАС: в России начали дешеветь куриные яйца

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Руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский рассказал, что заключение соглашений между производителями куриных яиц и продавцами помогла в стабилизации цен на этот продукт.

Регионы последовали рекомендациям ФАС и "наметилась тенденция к снижению цен". Об этом Шаскольский рассказал на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в среду.

Также ФАС проверила ценообразование этого важного продукта питания и выявила нарушения. Возбуждено 10 дел о нарушении антимонопольного законодательства в 10 регионах РФ, рассказал глава службы.

По словам Шаскольского, с крупнейшими федеральными торговыми сетями постоянно ведется работа по снижению среднего совокупного уровня наценки. Они снизились на 16 процентов.

В 2023 году куриные яйца подорожали более чем в полтора раза. В этом году Росстат зафиксировал снижение цены на 2,58 процента. Ранее были заключены контракты на поставки крупных партий яиц из-за рубежа, пишет Смотрим.