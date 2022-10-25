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Еще три рынка заработают в Самаре

25 октября 2022 12:52
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Еще три рынка заработают в Самаре

В областном центре планируют открыть еще 3 торговые площадки. О местоположении будущих ярмарок и дате их появления стало известно на совещании с мэром Самары Еленой Лапушкиной.
— Новые ярмарки будут рассчитаны на 100 торговых мест. Они появятся в 2023 году в Кировском районе — на улице Земеца, в Промышленном районе — на улице Фадеева и Физкультурной, — сообщил руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов.

Также чиновник подчеркнул, что на подобных ярмарках средний уровень цен ниже, чем в обычных сетевых магазинах, пишет 63.ру.

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