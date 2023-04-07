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Еще 13 стартапов получили статус резидента «Жигулевской долины»

7 апреля 2023 15:57
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Направления, по которым будут реализованы проекты новых резидентов, охватывают самые разные отрасли.

По итогам заседания экспертного совета технопарка «Жигулевская долина» статус резидентов получили 13 инновационных компаний. Направления, по которым будут реализованы проекты новых резидентов, охватывают самые разные отрасли: беспилотные авиационные системы и технологическое оборудование для оснащения тепличных комплексов, модульные функциональные протезы и нанотехнологичные модификаторы, системы управления силовыми трансформаторами и автоматизации труда колл-центров.

Создание условий для высокотехнологичных компаний и стартапов, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и всего региона в целом – важное направление в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

В статусе резидента «Жигулёвской долины» технологические стартапы получают возможность воспользоваться широким спектром мер государственной поддержки. Технопарк является региональным оператором фонда «Сколково» и региональным партнером АНО «Агентство по технологическому развитию»; руководитель технопарка Александр Сергиенко – региональный представитель Фонда содействия инноваций. Сотрудничество технопарка с Инновационным фондом Самарской области позволяет активно развивать взаимодействие резидентов с крупными индустриальными партнёрами.

«Технопарк «Жигулевская долина» – ключевая площадка Самарской области для выращивания инновационных стартапов. Мы уделяем большое внимание развитию инновационной инфраструктуры, постоянно расширяем спектр мер поддержки для высокотехнологичного бизнеса. Сегодня в технопарке развивается более 290 компаний, которые создали свыше 2200 рабочих мест. Мы рады, что новые стартапы заявляют о себе и используют все возможности, которые создаются для них как на уровне региона, так и всей страны в целом», — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Компании-резиденты получают возможность на льготных условиях разместиться в оборудованных офисах, лабораторных и производственных помещениях и проводить свои мероприятий в одном из лучших конгресс-центров региона. Информационное сопровождение, участие в выставках, продвижение в СМИ, содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности, разнообразные консультационные услуги – вот лишь часть инструментов поддержки резидентов технопарка. Каждый стартап здесь курирует проектный менеджер, который помогает подобрать оптимальные меры поддержки, необходимые для развития проекта.

«Наша команда с другим проектом уже является резидентом «Жигулевской долине», – отметил Иван Петров, директор ООО «АИРА Флот», которое получило статус резидента технопарка с проектом по разработке и выводу на рынок автоматизированной мобильной платформы для мониторинга водных ресурсов. – Работая над ним, мы получили одобрение «Сколково» и в дальнейшем планируем также стать его резидентом. Технопарк оказывает большую помощь в выращивании стартапов. Развивая новый проект, мы планируем воспользоваться всеми мерами поддержки, которые будут нам доступны. Нас интересует и информационное продвижение нашей деятельности, и помощь в поиске инвесторов, и взаимодействие с фондом «Сколково».

Анна Ромаданова, директор ООО «УЛЬТРА ХАРВЕСТ», реализующего проект по разработке биологически активного комплексного состава на основе водорастворимого экологически безопасного полимера: «Мы стали резидентом технопарка, потому что очень хотим развиваться вместе с «Жигулёвской долиной» и находиться в сообществе предпринимателей Самарской области. Поддержка важна для любого проекта, а в наши времена она особенно актуальна».

Алексей Ненашев, директор ООО «ТХЕООЛ», реализующего проект по разработке децентрализованного, безсерверного приватного Web-hosting с подсистемой облачных вычислений и системой платежей и биллинга на технологии распределенных реестров: «Мы сейчас стараемся максимально влиться в процесс взращивания национальной IT-отрасли, запущенный правительством. В прошлом году нами получен грант от Фонда поддержки инноваций, в марте текущего года мы вошли в реестр аккредитованных IT-компаний. Резидентство в технопарке, как часть этого процесса, открывает нам доступ к широкому спектру мер поддержки и к большому сообществу потенциальных партнеров».

 

Фото:   пресс-служба технопарка

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