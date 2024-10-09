Эксперт заявил, что россияне не заметят неурожай кофе в следующем году

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Менеджер по коммуникациям компании "Милфудс" Павел Майоров заявил, что россияне, вероятнее всего, не заметят дефицит кофе, который прогнозируется в следующем урожайном году."

По словам эксперта, подобная ситуация уже происходила около пяти лет назад. Тогда индустрия с ней справилась.

"Это вовсе не означает, что потребитель в России однозначно заметит сокращение товаров. Напротив, скорее произойдет корректировка стоимости, некоторое изменение ассортимента в магазинах, перераспределение внутри категории", – приводит слова Майорова РИА Новости.

По словам Майорова, производители уже сейчас адаптируются к условиям. Кроме того, существуют множество программ поддержки со стороны правительств стран, для которых кофе является важным источником экспортных доходов, пишет Смотрим.