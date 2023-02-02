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Экономика Самарской области демонстрирует хорошую адаптивность к новым реалиям

2 февраля 2023 18:44
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Оптимистичный прогноз развития российской экономики опубликовал Международный валютный фонд.

Оптимистичный прогноз развития российской экономики опубликовал Международный валютный фонд. В 2023 году ее ждет умеренный, но стабильный рост. Еще в октябре эксперты ожидали падения, но реальность показывает, что прогнозы не оправдались. По данным МВФ, отечественная экономика продолжает занимать ключевые позиции в мире, даже несмотря на сложную геополитическую ситуацию и множество санкций со стороны недружественных стран.

В 2022 году развитие Самарской области, как и России в целом, происходило в сложных макроэкономических условиях, вызванных ужесточением санкционного режима. Но тем не менее, регион продолжает развиваться. Это отметил и Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Дмитрием Азаровым. Глава государства подчеркнул, что в целом ситуация в Самарской области «стабильная», по многим показателям выше среднероссийских.

«Это касается и инвестиций в основной капитал, уровня промышленного производства, стройки», – подчеркнул Президент России, отметив, что инвестпроекты, которые реализуются на самарской земле, создают «хорошие предпосылки для будущего развития».

«Регион демонстрирует хорошую адаптивность к новым реалиям, уверенно «держит удар» и находит новые возможности для развития. В этом нам помогли своевременно принятые федеральные и региональные меры поддержки крупного бизнеса и предпринимателей, населения, а также тот запас прочности, который мы создали в результате работы в предшествующем периоде, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Наиболее чувствительным к санкционному давлению оказался промышленный комплекс региона. Мы в ежедневном режиме отслеживали положение на ведущих предприятиях, чтобы оперативно выявлять риски и принимать решения по их устранению, помогали налаживать новые логистические цепочки с дружественными странами. Благодаря этому, со второго полугодия 2022 года ситуация в промышленности начала выравниваться. Сегодня мы продолжаем работу по адаптации экономики региона к текущим условиям и закреплению восстановительных тенденций, обеспечению технологической независимости и повышению конкурентоспособности региональной продукции».

Несмотря на сложную ситуацию, отмечается рост в инвестиционной сфере. За 9 месяцев прошлого года в экономику региона вложено 266,9 млрд. рублей, что выше высокой базы предыдущего года. Самарский регион смог повторить рекорд 2021 года по запуску новых производств – всего их 25, в числе которых первый в России производственно-логистический центр Магнитогорского металлургического комбината, работающий для предприятий всего Приволжского федерального округа, логистический центр Яндекс.Маркет, ставший одним из крупнейших в ПФО, крупный в стране хаб онлайн-ритейлера OZON в Чапаевске, Центр компетенций Самарского государственного медицинского университета по серийному производству современного медицинского оборудования, работающий на базе индустриального парка «Преображенка», новая производственная площадка для производства самоходных сельскохозяйственных машин, три новых производственных корпуса, оснащенных современным оборудованием на ПАО «ОДК-Кузнецов».

Сейчас на территории Самарской области реализуются более 200 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн. рублей. И в 2023 году ожидается запуск еще не менее 30 новых производств.

Вследствие активизации деятельности хозяйствующих субъектов в 2023 году, по оценкам регионального минэкономразвития, объем валового регионального продукта Самарской области может увеличиться на 2,6% к предыдущему году в сопоставимых ценах и составить более 2,2 трлн. рублей.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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