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Два новых резидента промпарков Самарской области реализуют проекты на 1 миллиард рублей

16 января 2023 11:36
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Два новых резидента промпарков Самарской области реализуют проекты на 1 миллиард рублей

Индустриальные парки Самарской области становятся все более популярными площадками для инвесторов. Два новых резидента намерены реализовать свои проекты в промпарке «Чапаевск» и «Преображенка-2».

Повышение инвестиционной привлекательности региона, создание комфортных условий для частного бизнеса – ключевые направления в работе областного Правительства, обозначенные Губернатором Дмитрием Азаровым.

Один из новых резидентов планирует создавать технологическую инфраструктуру для обработки и хранения цифровых данных. В рамках инвестиционного проекта будет создано 7 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект превысит 300 млн рублей. Старт реализации намечен на первый квартал 2023 года.

Еще один проект связан с созданием производства оборудования для нефтегазовой отрасли. На днях инвестор получил статус резидента территории опережающего развития «Чапаевск». Общий объем инвестиций в проект превысит 720 млн рублей. На будущем предприятии будет создано 157 новых рабочих мест.

«В индустриальных парках Самаркой области работают 60 компаний, которые уже создали более 6 тысяч рабочих мест и инвестировали 25 млрд рублей в свои проекты, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Новые резиденты намерены реализовать в регионе проекты, общая стоимость которых превышает 1 млрд рублей. Вместе с серьезным объемом инвестиций, это вклад в развитие территорий, а также новые рабочие места для жителей Чапаевска и Волжского района».

Сегодня в регионе успешно развиваются четыре индустриальных парка: две очереди «Преображенки», а также «Чапаевск» и «Новосемейкино». Сеть площадок планируется расширить – в настоящее время идет подбор подходящих земельных участков.

В промпарках инвесторам готовы предоставить готовые земельные участки с подведенными инженерными сетями, транспортной инфраструктурой. Резидентам доступны налоговые льготы, возможность выкупа участка на льготных условиях, административная поддержка и сопровождение проектов на всех стадиях реализации. Управляющая компания АО «Промпарки» также готова взять на себя вопрос строительства производственных корпусов под запрос конкретного инвестора.

С инвесторами в режиме «единого окна» взаимодействует специальная организация, созданная региональным правительством. «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области» сопровождает все проекты от стадии идеи до предоставления помощи после запуска производства.

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