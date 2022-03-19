Дмитрий Рогозин и Дмитрий Азаров обсудили перспективы самарского РКЦ "Прогресс"

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19 марта глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки на предприятие обсудили "космические" сервисы, которые необходимы стране, и те, что уже внедряются, передает sova.info.

Глава госкорпорации "Роскосмос" отметил, что РКЦ "Прогресс" - это предприятие, которое не только делает ракеты-носители, но и имеет вторую "прочно стоящую на земле ногу" - спутникостроение.



По словам Дмитрия Рогозина, стране нужны "космические" сервисы. Их будут закупать и бизнес, и государство. Он напомнил, что компания Spase X "перешла на сторону врага", предоставляя ВСУ космический интернет. В связи с этим Дмитрий Рогозин заявил:

"И у нас должен быть свой космический интернет, свой широкополосный доступ в интернет, чтобы никто не пытался подвергать нас каким-то фейкам, пытаясь отключить у нас доступ у информации. Интернет - это суверенное право страны".

Учитывая масштабы РФ - от Калининграда до Курильских островов, покрытие оптоволокном нецелесообразно из финансовых соображений. При этом обеспечить качественное соединение способны космические аппараты. А значит, необходимость в них возрастает, как и в ракетах, которые должны вывести аппараты на орбиту, в двигателях, системах управления и пр.

"Сегодня "Роскосмос" будет уделять особое внимание созданию для страны, для нашего народа стабильных и абсолютно защищенных систем связи, наблюдения, всего того, что сделает страну и более образованной, информированной, защищенной, - подчеркнул глава госкорпорации. - И в этом плане РКЦ "Прогресс" очень хорошо вписывается в эту историю".

В подтверждение слов Дмитрия Рогозина губернатор Самарской области напомнил о внедрении комплексной системы дистанционного мониторинга в регионе:

"Благодаря этой комплексной системе, основанной, безусловно, на всех достижениях российского космоса, только в прошлом году мы получили дополнительный доход муниципальных бюджетов около 10 % - вот конкретный результат. Это и хозяйствование на другом уровне, и распоряжение недвижимостью, и сельским хозяйством. Это экономия бюджетных средств на лесовосстановление, на другие работы. Это и дополнительные доходы бюджета".

Дмитрий Азаров отметил, что именно комплексная система дистанционного мониторинга во многом позволила предотвратить масштабные последствия лесных пожаров во время засухи летом 2021 года. Решен и ряд других задач, связанных с недропользованием, использованием сельхозземель и кадастровым учетом.

Фото: Юлия Рубцова/СОВА