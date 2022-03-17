Дмитрий Азаров: "В Самарской области появилась возможность второго рождения Обшаровской птицефабрики"

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В 2022 году, невзирая на экономические вызовы, появилась возможность второго рождения Обшаровской птицефабрики, которая некогда была крупнейшим предприятием в Приволжском районе губернии. Инвестор найден и начал восстановление предприятия. Об этом в эфире из студии Самарского областного вещательного агентства в проекте ОБЪЯСНЯЕМ.РФ рассказал губернатор Дмитрий Азаров, сообщает sova.info.

Судьба предприятия, известного жителям Самарской области по бренду "Цыпочка из Обшаровки", интересует многих, особенно местных жителей. Предприятие находилось в селе Обшаровка, на нем работали около 1000 человек.



Фабрика закрылась в 2014 году из-за кредиторской задолженности в размере 900 млн рублей. В 2018-м предприятие выкупил местный холдинг.



Дмитрий Азаров отметил, что в свое время ещё работающее предприятие можно было спасти, если бы своевременно ему оказали меры поддержки, в том числе региональные. Спустя годы у фабрики появились инвесторы, а значит, новые возможности для возобновления производства.

"В настоящее время есть возможность сдержанного оптимизма, как сейчас часто говорят экономисты, на второе рождение Обшаровской птицефабрики. Инвесторы восстанавливают цеха. Два цеха уже готовы. На производстве приводят в порядок энергохозяйство. Небольшое количество птицы там уже есть", - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров выразил надежду, что собственники фабрики сформируют дельный бизнес-план. Глава региона неоднократно предлагал это сделать.

"Мы готовы плечо подставить и подстраховать реализацию этого бизнес-плана. Мы можем помочь получать льготные кредиты, которые в нынешней ситуации предусмотрены для производителей АПК. Очень надеюсь, что совместными усилиями мы реализуем этот бизнес-проект", - добавил губернатор.

Дмитрий Азаров ещё раз обратился к собственникам предприятий и руководителям производств региона и порекомендовал им без паники, чётко, осмысленно проанализировать ситуацию, вызовы и риски, сформировать предложения и найти новые решения проблем. А меры поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне предусмотрены.

Фото: СОВА