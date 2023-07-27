Дмитрий Азаров рассказал о развитии ведущих самарских предприятий

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Предприятия Самарской области наращивают заказы и объемы производств, уверенно двигаясь вперед. Губернатор региона Дмитрий Азаров в телевизионном эфире рассказал о работе ОПК и компаний, вышедших из-под иностранного управления.

Глава региона отметил, что оборонно-промышленный комплекс – это масштабный сектор экономики Самарской области. «Предприятия ОПК, работающие в Самарской области, вносят свой заметный вклад в обороноспособности страны, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Вопросы, связанные с поддержкой военнослужащих и их семей, развития оборонно-промышленного комплекса, как нашего «щита» обороноспособности, выходят сегодня на первый план».

Глава региона добавил: несмотря на проведение специальной военной операции, в регионе не замедляются темпы реализации таких масштабных проектов, как строительство новых детских садов, школ, больниц, благоустройство родной земли. Все планы, которые были согласованы с жителями, воплощаются в жизнь. Вместе с тем, первостепенного внимания сейчас заслуживают наши бойцы на передовой, их семьи и оборонно-промышленный комплекс.

«Наши предприятия успешно справляются с гособоронзаказами. Они работают сегодня в особом режиме: на различных предприятиях обеспечиваются двух- и трехсменные режимы. Есть полная уверенность, я говорю это на основании данных, которыми располагаю, что все задачи, которые ставит Родина перед нашими трудовыми коллективами, будут выполнены. Мы внесем свой вклад в Победу, вне всякого сомнения. Наши предприятия по многим направлениям сыграют ключевую роль в этом», – заявил Губернатор.

Предприятия региона и руководство Самарской области находятся в тесном взаимодействии. Дмитрий Азаров регулярно проводит совещания и встречи на предприятиях ОПК, на которых вместе с менеджментом компаний разбирает все существующие вопросы, обсуждает планы развития, чтобы при необходимости оказать поддержку со стороны Правительства региона по тем или иным направлениям.

Глава региона отметил, что только в развитие самарского «ОДК-Кузнецов» государственной корпорацией «Ростех» за последние годы вложено около 40 млрд рублей. Сегодня предприятие буквально переживает второе рождение: создаются новые рабочие места, осваиваются новые компетенции, открываются новые производства, повышаются инвестиции.

«Новый центр конструкторских разработок на 500 инженеров-конструкторов открыт именно у нас в Самаре. У нас уникальные компетенции, и наше конструкторское бюро будет работать на всю Объединенную двигателестроительную корпорацию», – напомнил Губернатор.

Значительные изменения и модернизация проходят на всех предприятиях, которые выполняют гособоронзаказы. Со стороны Правительства Самарской области им оказывается всесторонняя поддержка: получение дополнительных средств для развития, различные субсидии – в сумме от 7 до 38 млрд рублей.

Кроме того, во время телеэфира речь зашла о развитии предприятий, чьи акции ранее принадлежали зарубежным корпорациям. Последние полтора года промышленность в России развивается в условиях беспрецедентного санкционного давления. За это время ряд предприятий с иностранным участием перешли в российскую юрисдикцию. Губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что в Самарской области из-под иностранного управления вышли пять крупных компаний. Это АО «АВТОВАЗ», АО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара», АО «Самарский металлургический завод», АО «ПЭС/СКК» и ООО «Роберт Бош Самара».

«Под иностранным управлением ряд предприятий в последние годы снизили свою эффективность работы, что сказывалось не только на экономике региона, но и на экономике России. Поэтому в сложившейся жесткой ситуации были предприняты все необходимые меры, чтобы эти ведущие предприятия, где были иностранные собственники, стали российскими», – отметил Дмитрий Азаров.

У этой работы есть конкретные результаты, сказал Глава региона. Так, на АВТОВАЗе в январе-июне этого года было выпущено уже 120,5 тысяч автомобилей. Притом, что за весь 2022 год – 220 тысяч машин. Объем производства за полгода по сравнению с аналогичным периодом 2022-го увеличился на 41,8%. Всего в 2023 году АВТОВАЗ планирует выпустить 401,6 тысяч автомобилей.

«Электрощит Самара – легендарное предприятие, которое перешло к новому самарскому собственнику. И сегодня инвестиционные планы предусматривают миллиардные вложения. Мы вернем утраченные ранее компетенции. Предприятие уже планирует создавать новые рабочие места», – добавил Глава региона.

Не менее важным решением Губернатор назвал смену собственников на Самарском металлургическом заводе. Предприятие вносит свой вклад в обороноспособность страны. В текущем году, сразу после смены акционера, инвестиции в компанию уже увеличились на сотни миллионов рублей, сообщил Глава региона.

«Очень рад, что и у «Роберт Бош Самара» сменился собственник. Сегодня компания также в российской юрисдикции. Напомню, в предыдущие годы производство этой компании на территории Самарской области иной раз создавало некоторые проблемы АВТОВАЗу. Больше этих проблем не будет», – добавил Дмитрий Азаров.

Он подчеркнул, что предприятия региона перешли в собственность российских компаний благодаря поддержке Главы государства: «Специальными решениями Президента России Владимира Владимировича Путина был снят целый ряд вопросов, и теперь предприятия находятся в российской юрисдикции».