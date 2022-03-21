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Дмитрий Азаров провел заседание штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области

21 марта 2022 20:42
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Ситуация стабильная – промышленность региона готова к жизни в новых экономических условиях. 

В понедельник, 21 марта, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание штаба по повышению устойчивости экономики Самарской области. Одним из вопросов совещания стала ситуация в отрасли промышленности и торговли.

Как доложил министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин, ведомство в ежедневном режиме ведет мониторинг ситуации на системообразующих предприятиях региона. Минпром следит за уровнем загрузки производственных мощностей, обеспеченности сырьем, материалами и комплектующими, сбытом готовой продукции, а также скрытой безработицей.

«До предприятий доводится информация о мерах государственной поддержки, рекомендации Минпромторга Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты и иных институтов развития по отдельным вопросам функционирования промышленности. Ведется адресная работа по решению проблемных вопросов предприятий», - сказал Андрей Шамин.  

Глава минпрома доложил о ситуации по ключевым отраслям промышленности. Так, 16 системообразующих предприятий в сфере добычи нефти работают стабильно. «По информации компаний, их производственная деятельность осуществляется в рамках утвержденных бизнес-планов. Рисков, связанных с сокращением объема добычи нефти, нет», - сказал министр. Он также сообщил, что проблем с перевалкой нефти в портах предприятия не заявляют, нефтеперерабатывающие компании трубной нефтью обеспечены.

По словам Андрея Шамина, в целях стабильной отгрузки продукции железнодорожным транспортом Куйбышевской железной дороги на регулярной основе организована работа координационного совета ОАО «РЖД», в котором принимают участие крупнейшие грузоотправители, работающие на территории Самарской области. «Риски в обеспечении ГСМ на внутреннем рынке отсутствуют полностью», - подчеркнул министр. 

В химической промышленности в регионе работает 18 системообразующих предприятий.  По нескольким из них есть сложности. Правительство региона оказывает им содействии в поиске решений возникших трудностей, в том числе при поддержке федеральных властей.  

В сфере автопрома непростая ситуация сложилась на АО «АВТОВАЗ». В связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников завод перенес единый корпоративный отпуск, запланированный с 25 июля по 10 августа, на период с 4 по 24 апреля. «Это решение позволит компании накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы с 25 апреля, а также в мае», - пояснил Андрей Шамин. 

Кроме того, для поддержки трудового коллектива «АВТОВАЗа» губернатором Дмитрием Азаровым было направлено письмо на имя Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой оказать содействие в выделении предприятию средств на организацию временных рабочих мест для работников предприятия и его дочерних обществ в случае введения простоя в следующих периодах.

Загрузка 24 системообразующих организаций автокомпонентной отрасли, как сообщил Андрей Шамин, не превышает 70%. 

В перечень региональных системообразующих компаний отрасли ОПК входит 10 предприятий, которые выполняют государственный оборонный заказ. «Все они работают в штатном режиме, заявляют об обеспеченности запасами сырья и комплектующих для выполнения производственных программ», - отметил министр. В том числе, в плановом режиме работают флагманы самарской промышленности -                                    ПАО «ОДК - Кузнецов» и РКЦ «Прогресс», на который в субботу приезжал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.   

Уверенная ситуация сохраняется в сельскохозяйственном машиностроении. На прошлой неделе Губернатор Дмитрий Азаров проводил совещание с производителями сельскохозяйственной техники региона, на котором руководители компаний заверили, что сегодня у них есть достаточный запас прочности. В ходе диалога с Главой региона они обратились с просьбой помочь внести изменения в постановление Правительства РФ № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники», чтобы расширить возможности федеральной поддержки. Дмитрий Азаров пообещал оказать содействие. Как проинформировал Андрей Шамин, такое письмо на имя Председателя Правительства РФ подготовлено. 

«Дополнительно на этом совещании мы говорили о том, чтобы рассмотреть возможность расширения перечня самарских производителей сельскохозяйственной техники, входящих в список системообразующих на региональном и федеральном уровнях. Такое поручение я Вам давал. Как оно отработано?», - спросил Губернатор министра. 

Андрей Шамин проинформировал, что с учетом действующих критериев подготовлена заявка ООО «Пегас-Агро» и ООО «БСГ» о включении их в перечень системообразующих предприятий федерального уровня. Получение такого статуса позволит компаниям претендовать на получение дополнительной федеральной поддержки.  

«По всем отраслям промышленности надо отработать с предприятиями возможность их включения в перечень системообразующих -  регионального и федерального уровней», - поручил министру глава региона.

На предприятиях остальных отраслей промышленности (тяжелое машиностроение, подшипниковая и электротехническая отрасли, металлургия и другие), ситуация, по информации Андрея Шамина, в целом стабильная: «Предприятия обеспечены необходимым сырьем, материалами и комплектующими, что позволяет функционировать в штатном режиме и выполнять обязательства перед контрагентами в периоде от 1 до 6 месяцев». 

Губернатор поручил Андрею Шамину продолжать мониторинг ситуации на системообразующих предприятиях региона, помогать им во взаимодействии с федеральными структурами, оказывать содействие в выстраивании новых логистических цепочек, решении вопросов по импортозамещению. 

 

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