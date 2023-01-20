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Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса Самарской области

20 января 2023 17:04
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Среди ключевых вопросов – текущая ситуация на предприятиях в условиях проведения СВО, планы работы на 2023 год, выполнение гособоронзаказа, а также кадровое обеспечение.

Губернатор Дмитрий Азаров провел очередное совещание с руководителями компаний оборонно-промышленного комплекса Самарской области. Среди ключевых вопросов – текущая ситуация на предприятиях в условиях проведения СВО, планы работы на 2023 год, выполнение гособоронзаказа, а также кадровое обеспечение. Сегодня компании ОПК с учетом растущих объемов производств нуждаются в дополнительных специалистах, особенно молодежи. Глава региона поставил задачу перед Правительством области и профильными ведомствами оказывать дальнейшее содействие предприятиям ОПК в решении этой задачи.

Обеспечение стабильной работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) – одно из приоритетных направлений работы Правительства Самарской области и лично главы региона. Так, Дмитрий Азаров регулярно проводит встречи на предприятиях ОПК, на которых вместе с менеджментом компаний разбирает все существующие вопросы, обсуждает планы развития, при необходимости оказывает поддержку по тем или иным направлениям. На системной основе губернатор проводит и общие совещания с руководителями компаний ОПК, на которых обсуждается текущая ситуация на предприятиях, возникающие проблемы, какая помощь нужна со стороны региональных властей, чтобы все задачи, которые сегодня ставит страна перед предприятиями Самарской области, были выполнены.  

«Вопросы роста объема гособоронзаказа имеют первостепенное значение для всей нашей страны. Оружие победы, как известно, куется в тылу. Поэтому так важна эффективная работа предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе, конечно, и на территории нашей родной Самарской области. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, наша «оборонка» и ключевые стратегически важные для региона и всей страны предприятия обретают второе дыхание, выходят на новые технологические этапы своего развития, увеличивают выпуск столь необходимой сегодня продукции, - отметил Дмитрий Азаров,  - Общий вектор развития свидетельствует о том, что наши заводы, как и в годы Великой Отечественной войны, когда Куйбышевская область дала фронту десятки тысяч боевых самолетов, каждую пятую авиабомбу, каждый третий артиллерийский снаряд, вновь готовы нарастить производство необходимой военной продукции».

В ходе совещания руководители ряда предприятий доложили о текущей ситуации на производствах, среди них АО «Авиакор - авиационный завод», ПАО «Салют», ФКП «Самарский завод «Коммунар», «Чапаевский механический завод».  Одна из ключевых задач многих предприятий ОПК Самарской области - привлечение новых кадров. Развитие и модернизация производств, увеличение объемов заказов требует новых специалистов. Здесь региональные власти оказывают предприятиям помощь в привлечении дополнительных сотрудников. «Областному правительству, Минтруду поставлена задача всемерно способствовать предприятиям в привлечении специалистов. Порой трудности возникают из-за того, что кадры перетекали в другие сектора экономики. И сегодня целый ряд причин создает обратный тренд, и мы должны его усилить», - подчеркнул губернатор.

Подробнее о проводимой в этом направлении работе доложила министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина. Она сообщила, что Минтруд выстроил тесное взаимодействие с предприятиями  ОПК региона,  совместно реализуется целый комплекс мер, способствующих притоку новых кадров, в том числе, разработаны индивидуальные планы по кадровому обеспечению отдельных компаний.  «Благодаря проводимой работе с сентября 2022 года на предприятия ОПК региона трудоустроены 4808 человек. Это с учетом тех, кто находится в стадии оформления трудовых отношений», - сказала Ирина Никишина.

Как сообщила министр труда, в 2023 году продолжается работа по обеспечению предприятий ОПК Самарской области необходимым количеством кадров.  В том числе, ведется информационная кампания о существующих вакансиях, организуются выезды мобильных центров занятости, будут проведены  межрегиональные ярмарки вакансий. Ирина Никишина отметила, что предприятия ОПК готовы трудоустраивать специалистов из других субъектов: «В таком случае работодатели смогут получить субсидии из средств федерального бюджета на частичную компенсацию затрат на выплату зарплаты принятым работникам, переехавшим из других регионов».

Глава минтруда подчеркнула, что приоритетным направлением кадровой политики организаций отрасли ОПК Самарской области является трудоустройство молодежи, специалистов в возрасте до 35 лет. Решению этой задачи способствуют региональные меры поддержки молодых специалистов,   трудоустроившихся по востребованным профессиям в определенных сферах. Это денежная выплата в течение 3-х лет с момента трудоустройства, компенсация затрат на получение высшего образования или дополнительного профобразования, компенсация затрат на научно-исследовательскую деятельность, компенсация расходов за найм жилого помещения. Немаловажно, что работники предприятий ОПК, участвующие в выполнении гособоронзаказа, подлежат брони либо отсрочке от военной службы.

Минтруд совместно с министерством образования и науки Самарской области ведет работу по привлечению в сферу ОПК студентов организаций среднего профессионального образования (СПО). «По состоянию на конец прошлого года 21 предприятие ОПК Самарской области заключили договоры о практикоориентиорованном обучении 1908 студентов СПО, а 9 предприятий заключили договоры о целевом обучении 281 человека. Такой механизм является наиболее продуктивным в целях закрепления студентов и выпускников средних профессиональных организаций за предприятиями, - сообщила заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова, - Мы вместе с минтрудом посещаем предприятия ОПК, чтобы получать актуальную информацию об их кадровых потребностях. В дальнейшем определяем, с каким профессиональным образовательным учреждением мы должны состыковать завод».

Губернатор обратил внимание на необходимость усилить работу по привлечению на предприятия ОПК Самарской области не только студентов СПО, но и вузов. Сегодня ряд предприятий совместно с вузами региона используют механизм целевого обучения. Например, ПАО «ОДК-Кузнецов» и Самарский университет реализуют проект «Крылья Ростеха».

«Необходимо  дополнительно проработать именно с предприятиями ОПК вопрос целевого обучения студентов вузов. Возможно, выплачивать специальные стипендии студентам с тем, чтобы ребята потом шли работать на предприятия ОПК. Отработайте все механизмы», - сказал Дмитрий Азаров, давая поручение Ольге Лысиковой.

В ходе совещания руководители предприятий ОПК озвучили ряд предложений и вопросов. По всем им Дмитрий Азаров дал поручения профильным органам власти. Губернатор подчеркнул, что совещания с руководителями предприятий ОПК будут продолжаться на системной основе, как и встречи непосредственно на производствах, во время которых проводится индивидуальный разбор ситуации – с тем, чтобы и дальше оказывать компаниям ОПК всестороннюю поддержку.

«Мне важно четко понимать, чем я могу вам помочь, что мы можем предпринять на региональном и муниципальном уровнях, что нужно предпринять на федеральном уровне. Я готов к такой точечной работе по каждому предприятию, - сказал Дмитрий Азаров, - Считаю, что только так, работая системно, рука об руку, мы сможем преодолеть возникший в связи с увеличением объемов продукции военного назначения кадровый дефицит».

Глава региона отметил: необходимо создать условия, чтобы работа в секторе ОПК Самарской области стала привлекательной высокой зарплатой: «Изменения в связи с увеличением выпуска продукции, внедрения современных технологий, повышения производительности труда налицо по целому ряду предприятий. Знаю, что планы модернизации производственных мощностей существуют на всех предприятиях ОПК. Не сомневаюсь, что мы выполним все поставленные перед нами задачи, и оборонно-промышленный комплекс станет, в том числе и драйвером экономического развития региона, основой нашего технологического суверенитета».

 

Фото:  Светлана Осьмачкина

Губернатор Дмитрий Азаров регулярно осматривает производства предприятий ОПК Самарской области

 

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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