Делегация Самарской области принимает участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

11-12 ноября 2025 года делегация Самарской области принимает участие в XXI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Мероприятие стало важной площадкой для развития экономического партнерства между двумя странами. В рамках форума руководитель самарской делегации Иван Манаев, исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области, выступил с докладом на X Юбилейном заседании Российско-Казахстанского Делового Совета. Он представил инвестиционный потенциал региона. «Для нас развитие партнерских отношений с Казахстаном является одним из ключевых направлений, — отметил Манаев. — Форум подтвердил наличие серьезного задела для реализации совместных проектов в промышленности, АПК и логистике».

В ходе мероприятия самарская делегация провела серию рабочих встреч с представителями казахстанских деловых кругов и органов власти, где обсуждались конкретные инициативы в сфере торгово-экономического сотрудничества.

Сотрудничество с Казахстаном остается приоритетным для региона. Ранее на ПМЭФ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обсуждал перспективы взаимодействия с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в РФ Дауреном Абаевым. Как тогда отметил глава региона: «У нас максимальное взаимодействие — товарооборот, культурный обмен. Мы соседи в полном смысле этого слова».

Форум межрегионального сотрудничества традиционно служит эффективной площадкой для укрепления деловых связей и реализации совместных проектов между российскими и казахстанскими регионами.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области