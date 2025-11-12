Я нашел ошибку
Завершено строительство нового ФАПа в селе Старые Сосны. Параллельно идёт строительство ФАПа в деревне Ерыкла.
400 жителей сел Старые Сосны и Ерыкла будут получать помощь в новых ФАПах
Уникальный аппарат создан специалистами Самарского университета им. Королёва и Специального Технологического Центра.
Первый в России радиолокационный кубсат готов к запуску в космос
В Самарской области 1453 объекта, в том числе 1032 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла.
Жители более тысячи домов Самарской области могут сэкономить на оплате тепла
Магнитные бури могут вызывать у людей головные боли, раздражительность и скачки давления, особенно у тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Врач рассказала, как минимизировать влияние магнитных бурь на организм и сохранить самочувствие
Центральными артефактами выставки стали золотые изделия из фанагорийского некрополя, датируемые концом IV – началом V веков н.э.
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В этом году турнир стал рекордным по количеству участников - на татами вышли 2150 спортсменов из 52 регионов России.
«Кубок дружбы»: в Тольятти завершились Всероссийские соревнования по каратэ
Консультации с применением цифрового помощника получили уже более 100 пациентов.
В Клиниках СамГМУ внедрили в практику цифровой калькулятор для персонализации тактики ведения пожилых пациентов с сахарным диабетом
Перечень объектов, выставленных на аукцион.
Первые аукционы по определению инвесторов для реставрации ОКН пройдут в Самаре в декабре
Мероприятия
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Делегация Самарской области принимает участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

12 ноября 2025 15:19
206
Мероприятие стало важной площадкой для развития экономического партнерства между двумя странами.

11-12 ноября 2025 года делегация Самарской области принимает участие в XXI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. 

Мероприятие стало важной площадкой для развития экономического партнерства между двумя странами. В рамках форума руководитель самарской делегации Иван Манаев, исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области, выступил с докладом на X Юбилейном заседании Российско-Казахстанского Делового Совета. Он представил инвестиционный потенциал региона. «Для нас развитие партнерских отношений с Казахстаном является одним из ключевых направлений, — отметил Манаев. — Форум подтвердил наличие серьезного задела для реализации совместных проектов в промышленности, АПК и логистике».

В ходе мероприятия самарская делегация провела серию рабочих встреч с представителями казахстанских деловых кругов и органов власти, где обсуждались конкретные инициативы в сфере торгово-экономического сотрудничества.

Сотрудничество с Казахстаном остается приоритетным для региона. Ранее на ПМЭФ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обсуждал перспективы взаимодействия с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в РФ Дауреном Абаевым. Как тогда отметил глава региона: «У нас максимальное взаимодействие — товарооборот, культурный обмен. Мы соседи в полном смысле этого слова».

Форум межрегионального сотрудничества традиционно служит эффективной площадкой для укрепления деловых связей и реализации совместных проектов между российскими и казахстанскими регионами.

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Самара

Уникальный аппарат создан специалистами Самарского университета им. Королёва и Специального Технологического Центра.
12 ноября 2025, 18:26
Первый в России радиолокационный кубсат готов к запуску в космос
Уникальный аппарат создан специалистами Самарского университета им. Королёва и Специального Технологического Центра. Наука
52
В Самарской области 1453 объекта, в том числе 1032 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла.
12 ноября 2025, 18:13
Жители более тысячи домов Самарской области могут сэкономить на оплате тепла
В Самарской области 1453 объекта, в том числе 1032 жилых дома, оборудованы неисправными приборами учёта тепла. ЖКХ
76
Центральными артефактами выставки стали золотые изделия из фанагорийского некрополя, датируемые концом IV – началом V веков н.э.
12 ноября 2025, 17:43
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Центральными артефактами выставки стали золотые изделия из фанагорийского некрополя, датируемые концом IV – началом V веков н.э. Общество
109
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
165
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
390
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
404
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
366
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
243
