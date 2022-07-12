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Действующие резиденты ТОСЭР «Тольятти» создадут почти в 4 раза больше рабочих мест
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Действующие резиденты ТОСЭР «Тольятти» создадут почти в 4 раза больше рабочих мест

12 июля 2022 17:06
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Общее количество рабочих мест, которые планируют создать четыре резидента, возрастет в 3,8 раза, со 196 до 740 рабочих мест.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал дополнительные соглашения с четырьмя действующими резидентами территории опережающего социально-экономического развития Тольятти.

Документы закрепляют обязательства компаний по увеличению количества создаваемых новых рабочих мест в рамках реализуемых инвестиционных проектов. Речь идет о проектах по внедрению новых методов производства в строительной отрасли, производстве суперконцентратов и пленки ПЭТ, созданию производства теплового оборудования, а также по расширению производства детских игрушек.

Повышение инвестиционной привлекательности региона, создание комфортных условий для частного бизнеса – ключевые направления в работе областного Правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

Общее количество рабочих мест, которые планируют создать четыре резидента, возрастет в 3,8 раза, со 196 до 740 рабочих мест.

«Тольяттинская ТОСЭР сохраняет лидерство по числу привлеченных резидентов – сегодня в федеральный реестр включены 62 компании. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе, льготы специального налогового режима позволяют резидентам двух территорий опережающего развития в Тольятти и Чапаевске даже в нынешних непростых условиях уверенно развиваться и пересматривать свои планы в сторону увеличения объемов производимой продукции, создания большего числа рабочих мест. Мы сопровождаем все инвестпроекты, реализуемые в регионе и готовы предоставить их инициаторам всю необходимую поддержку и административное сопровождение», - рассказал Дмитрий Богданов.

Общая сумма инвестиций, которые планируют вложить в реализацию своих проектов резиденты ТОСЭР «Тольятти», составляет 40,9 млрд рублей. Инвесторы планируют создать 11 тысяч рабочих мест. Резидентами уже запущено 50 производств, вложено 24,3 млрд рублей, создано 8060 рабочих мест. В консолидированный бюджет Самарской области резиденты выплатили 1,4 млрд. руб. налогов.

В федеральный реестр также включены 20 резидентов ТОР «Чапаевск», готовых в общей сложности вложить 11,4 млрд. рублей инвестиций и создать 4,5 тысячи новых рабочих мест. Сегодня чапаевские резиденты уже запустили в работу 2 производства и вложили в свои проекты 750,3 млн. рублей.

 

Фото:   соцсети

 

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