Бюджет Самары на 2024 год принят в первом чтении

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В четверг, 30 ноября, на 50-м заседании Думы городского округа Самара под председательством Алексея Дегтева в первом чтении был принят проект бюджета городского округа Самара на 2024 год и на плановый период 2024-2025 годов. В заседании Думы приняла участие глава Самары Елена Лапушкина.

Так, доходы городского округа без учета безвозмездных поступлений на 2024 год утверждены в сумме 21 млрд. 650 млн. 678 тысяч рублей. Собственные доходы планируются выше плана текущего года на 5% и на 17% больше по сравнению с первоначальным планом 2023 года.

Основными источниками дохода по-прежнему остаются налоги на доходы физических лиц, земельный налог, налог на имущество физических лиц, налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения, а также доходы от использования муниципального имущества.

Как отметила заместитель Главы городского округа Самара - руководитель Департамента финансов Администрации Самары Оксана Данилова, структура расходов бюджета не претерпела существенных изменений. Бюджет по-прежнему сохранит социальную направленность: «образование», «культура», «социальная политика», «физическая культура и спорт». На них в 2024 году планируется примерно 45% всех расходов бюджета. На дорожную деятельность, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство планируется выделить 35% бюджетных средств.

Представленный в Думу проект бюджета подробно рассматривался на заседаниях профильных комитетов, а также Общественном совете и Общественном молодежном парламенте при Думе городского округа Самара.

«Предложения депутатского корпуса сформированы на основе обращения жителей. Речь идет о развитии образовательных учреждений, озеленении города, устройстве освещения, очистке городских водоемов и других пожеланиях жителей. Во втором чтении ещё раз совместно с профильными департаментами нам предстоит детально проработать все предложения и максимально включить в проект бюджета до того, как он будет представлен на второе чтение», - отметил председатель комитета по бюджету, налогам и экономике Думы Юрий Левин.

Доходы и расходы бюджета городского округа Самара сформированы только за счет собственных средств. В проекте бюджета не учитываются планируемые безвозмездные поступления средств из вышестоящих бюджетов.

«Проект принят в первом чтении, но работа над ним будет продолжена с учетом предложений, поступивших от депутатов. Окончательно бюджет будет принят после доработки», - подчеркнула Елена Лапушкина. Она также поручила руководителям профильных департаментов Администрации совместно с депутатами проработать бюджеты по своим направлениям, учитывая запросы горожан, а также предложения, которые были вынесены на заседаниях комитетов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: администрация Самары