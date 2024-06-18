Благодаря нацпроекту самарский изготовитель бетонных изделий увеличил выработку на 35%

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В компании «БизнесТрансСервис» (ООО «БТС»), автотранспортном предприятии, специализирующемся на сдаче в аренду строительной спецтехники и поставке инертных материалов и ЖБИ изделий, успешно завершен пилотный проект по внедрению инструментов бережливого производства. Этот проект был реализован в рамках национального проекта «Производительность труда», утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным.



Улучшить производственные процессы компания смогла при поддержке Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК).



Продукция «БТС» используется в строительстве дорог, тротуаров и при возведении конструкций. Бетонные изделия изготавливаются здесь путем литья бетона в формы с последующим его затвердеванием. Транспортировку бетонных изделий от места производства непосредственно к месту выполнения строительных работ с использованием специальной техники также осуществляет предприятие.



Пилотный проект позволил выявить и устранить на производственной площадке компании более 100 проблемных зон. Внедрение методик бережливого производства помогло оптимизировать их. Что привело к значительному улучшению ключевых производственных показателей. В частности, время протекания процесса было снижено на 30%, незавершенное производство уменьшено на 36%, а выработка увеличилась на 35%.



«Работа над проектом позволила нам не только выявить и устранить узкие места, но и внедрить стандарты рабочего места на всех рабочих местах эталонного участка, - отмечает руководитель проекта Регионального центра компетенций Александр Журавлев. – Внедрение инструментов бережливого производства, как показывает практика, всегда является важным шагом для повышения производительности труда и эффективности работы компании в целом».



В рамках проекта был решен ряд проблем, касающихся организации производства и складского учета. Например, проблема длительного оттаивания мерзлых материалов в зимний период была решена путем формирования детального плана производства на межсезонье и создания достаточных запасов сухих материалов. Проблема избыточных запасов готовой продукции была решена за счет реализации продукции в сезон. Также была организована инвентаризация, переборка и сортировка продукции на складе, что позволило улучшить учет и контроль состояния запасов.



«В рамках нацпроекта мы должны были улучшить производительность на 15 процентов, а по факту, сейчас спустя полгода улучшились на 40 процентов, при том же качестве. И я вижу, что мы и дальше будем улучшаться, потому что видно специалисты показали все узкие места, убрали их - и мы стали лучше», - говорит генеральный директор ООО «БТС» Василий Сердюк.



С внедренными методиками бережливого производства на фабрике бетонных экологичных материалов познакомились члены клуба директоров Самарской губернии.



«Национальный проект позволит предприятиям переосмыслить и системно использовать имеющиеся площади и оборудование. Они это все отрегулировали и получили очень хороший экономический эффект», - считает исполнительный директор Клуба директоров Самарской области Владимир Егоров.



Технологии бережливого производства показали свою эффективность не только в строительной отрасли. Нацпроект направлен на улучшение работы предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли.



Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области, Эдуард Харченко: «Очень важный момент — это повышение качества. Покупатель стал разборчив он выбирает только лучшее. Поэтому внедрение этих всех процессов и технологий оно позволяет производителями улучшать в том числе и качество производимой продукции».



Компания «БизнесТрансСервис» в рамках национального проекта «Производительность труда» продолжит сотрудничество с Региональным центром компетенций для дальнейшего улучшения производственных процессов и повышения производительности труда. Экономический эффект от участия в нацпроекте «Производительность труда» можно спрогнозировать уже сейчас - за год это больше десяти миллионов рублей.



Напомним, что Самарская область является одним из лидеров нацпроекта. В настоящий момент более 170 предприятий региона повышают с его помощью выработку и снижают производственные потери. Национальный проект направлен не только на улучшение условий труда и повышение производительности предприятий, но и на укрепление экономики и повышение благосостояния населения в целом.

Фото предоставлено Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК).