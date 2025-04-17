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6 из 10 компаний Самары используют системы автоматизации рекрутинга

17 апреля 2025 10:29
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6 из 10 компаний Самары используют системы автоматизации рекрутинга

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из города.

Сегодня 63% предприятий и организаций Самары используют системы автоматизации подбора персонала. Наиболее популярные из них — это программы на базе «1С» (24%) и «Битрикс24» (17%). 7% автоматизировали процесс подбора с помощью «E-Staff Рекрутер», по 6% — с помощью «Хантфлоу» или программ, специально разработанных для их компаний. 3% работодателей используют «Potok», а 2% — «FriendWork».

Кадровый электронный оборот применяют 55% организаций. 31% работодателей перевели бо́льшую часть кадровых документов в электронный вид, а еще 24% сделали это частично.

Время проведения: 25 марта — 11 апреля 2025 года
 

Теги: Опрос

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