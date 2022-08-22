20 компаний из Самарской области претендуют на звание лучших работодателей России

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12 недель назад стартовала регистрация компаний для участия в двенадцатом Рейтинге работодателей России от hh.ru. За этот период заявки на участие подали почти 1600 организаций, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Регистрация продолжится до 28 сентября, участие бесплатное.

Наиболее активно на звание лучших претендуют компании из отрасли промышленного производства (16% от общего числа регистраций) и ИТ-сферы (13%), строительные компании и розничные сети (по 8%), компании из отрасли оптовых продаж и медико-фармацевтические организации (по 6%).

Самые активные регионы по количеству участников Рейтинга-2022 — это Москва (645 компаний уже подали заявки), Санкт-Петербург (172 компаний), Московская область (60 компаний). От Самарской области заявки на участие уже подали 20 компаний.

33% компаний, решивших принять участие в Рейтинге работодателей hh.ru, — это небольшие организации с численностью от 100 до 250 сотрудников, 37% — средние компании до тысячи человек, 22% — крупные до пяти тысяч, 7% — крупнейшие более пяти тысяч. Именно в рамках этих четырех групп будут ранжироваться все участники Рейтинга. Это значит, что конкуренция за позицию в финальной таблице максимально прозрачна: небольшие компании соревнуются с равными себе, а гиганты бизнеса соперничают друг с другом в «своем весе».

Также будут выделены субрейтинги по критериям оценки (самые высокоразвитые HR-процессы, самые лояльные сотрудники и самые популярные компании у соискателей). Добавим, что к участию в Рейтинге допускаются только компании численностью от 100 человек. Такое ограничение необходимо для релевантной выборки при исследовании eNPS.

Регистрация в Рейтинге работодателей продлится до 28 сентября 2022 года, в этот же период компаниям необходимо пройти первые два этапа: онлайн‑опрос eNPS сотрудников компании и заполнить HR‑анкету. Только после этого будет доступен третий этап — опрос соискателей.