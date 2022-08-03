За свалку ответят! С нарушителями санитарных норм в Самаре будут бороться с помощью камер фото и видеофиксации

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В июле 2022 года региональные органы власти Самарской области взяли в работу почти 10 тысяч сообщений жителей в социальных сетях. По-прежнему остается актуальной тема уборки территорий, ликвидации незаконных свалок, содержания контейнерных площадок в городах и сельской местности.

Специалисты ЦУР Самарской области через систему «Инцидент Менеджмент» следят, чтобы муниципалитеты оперативно брали такие вопросы в работу и не ставили слишком долгие сроки для решения проблем. Только в июле благодаря активности граждан в соцсетях проблема с вывозом мусора решена по 200 адресам. Вопросы санитарного содержания территорий нашли положительное решение в разных городах и районах.

Знаменитую на весь Промышленный район свалку вдоль улицы Карла Маркса, между ул. Ново-Вокзальная и 22 Партсъезда не только вывезли. Теперь здесь будут бороться со злоумышленниками, которые повадились складывать крупногабаритный мусор в тени деревьев. Как говорят местные жители, мусор туда привозят едва ли не КАМАЗами. По информации администрации района, для предотвращения образования несанкционированных свалок на данной территории проведены работы по установлению устройств фото и видео фиксации. Нарушителям грозят штрафы.

Жители Промышленного района также пожаловались в соцсетях на мусор около торговых рядов на пересечении проспекта Кирова и улицы Стара-Загора. Администрация района подключилась и около рынка навели порядок.

Фото: ЦУР СО