Вильфанд: теплая погода этой зимой будет преобладать над сильными морозами

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Наступающая зима на территории европейской России ожидается неоднородной, при этом оттепели будут чаще сменять периоды сильных морозов, в Сибири так же будет преобладать теплая погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Зима будет неоднородной, но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы… преобладать будет более мягкая погода", - сказал Вильфанд.

"В Сибири, особенно на севере, будет преобладать теплая погода, на 5-10 градусов выше нормы, но в зимнем исполнении, по московским меркам это, конечно, все равно будут еще какие морозы", - сообщил метеоролог.