Вильфанд: температура воздуха в РФ до конца января будет очень высокой

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается на территории России до конца января, пишут "Известия".

В беседе с «РИА Новости» во вторник, 14 января, специалист отметил, что на большей части территории страны ожидается очень теплая погода, температура воздуха будет выше нормы.

Вильфанд подчеркнул, что январская температура будет хотя и высокой, однако не рекордной, отмечает сайт kp.ru.

В Москве с начала января температура воздуха была более чем на пять градусов выше нормы, пишет RT. Со среды, 15 я

Ранее в этот день Вильфанд отметил, что снег в некоторых районах столицы и Московской области растает к концу недели, данная ситуация является совершенно необычной для января.

13 января Вильфанд в беседе с НСН рассказал, что январская погода в столице по температуре больше похожа на апрельскую, поэтому лед не образовался даже в небольших водоемах по области. По его словам, привычные крещенские купания в этом году небезопасны, поскольку толщина льда в основном не превышает 8–10 см, чего недостаточно, чтобы оборудовать привычные купели.

До этого, 11 января, Вильфанд исключил приход крещенских морозов в столице, отметив, что температура будет варьироваться в диапазоне от –4 до +1 градуса, отмечает 360.ru.

Как напоминает ИА Регнум, 2024 год стал самым теплым за всю 245-летнюю историю наблюдений в Москве. Особенно теплым месяцем выдался сентябрь: средняя температура составила +17,9 градуса, что на 5,7 градуса выше нормы.