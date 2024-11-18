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Вильфанд: на всей территории России будет наблюдаться аномальное тепло

18 ноября 2024 09:18
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Вильфанд: на всей территории России будет наблюдаться аномальное тепло

Аномальное тепло, связанное с переносом воздушных масс из Атлантики и глобальным потеплением, будет наблюдаться на всей территории России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что очень высокие температуры фиксируются на всей территории России. По его словам, это связано с переносом воздушных масс из Атлантики, а также с влиянием глобального потепления на циркуляцию: сегодня атлантический воздух все чаще и чаще проходит в Сибирь и на Дальний Восток.

"Если для европейской территории это тепло выражается в характеристиках 4-5 градусов выше нормы, то, когда этот атлантический воздух уходит за Урал, а там же нормы совершенно другие, там зимой еще и холодно должно быть, именно поэтому за счет того, что нормы низкие, там колоссальная аномалия", – сказал Вильфанд агентству ТАСС.

Аналогичная ситуация наблюдается в Тюменской и Курганской областях, а в Челябинской области температура будет выше нуля на протяжении всей рабочей недели, добавил он.

Ночь на воскресенье, 17 ноября, в Москве стала самой теплой за последние 80 лет, сообщала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Как в свою очередь отмечал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в Центральной России погода начнет ухудшаться в четверг, а к концу недели выпадет месячная норма осадков, пишет Смотрим.

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