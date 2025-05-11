Я нашел ошибку
Главные новости:
Следующим соперником «Акрона» будет московское «Динамо» 18 мая.
Тольяттинский «Акрон» одержал победу над грозненским «Ахматом» - 3:2
Температура упадет на 2-7 градусов ниже нормы.
В европейской части России ожидается аномальное похолодание
Регулярная физическая активность после 60 лет – это эффективная профилактика многих заболеваний и способ поддержания жизненного тонуса.
В Самаре работает социальный проект, направленный на поддержку активного долголетия людей старшего поколения
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью 12 и 13 мая местами в Самарской области ожидаются заморозки -0, -2 С
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +18, +20°С.
12 мая в регионе без осадков, до +21°С
Госдума рассмотрит наказание по КоАП для правонарушителей за границей
Госдума рассмотрит наказание по КоАП для правонарушителей за границей
Не все водители считают своим долгом уступить дорогу спешащему по вызову спецтранспорту.
МЧС СО: уступитe дорогу спецавтомoбилю
Самарцы и гости города могли ознакомиться с современными образцами пожарно-спасательной техники и снаряжения, посидеть в кабине спецавтомобиля и примерить боевую одежду пожарного, а также сделать фотографии в память о мероприятии.
В Самаре состоялась выставка пожарно-спасательной техники
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.86
-0.1
EUR 92.14
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 10 мая пройдет спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»
Накануне Дня Победы во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия
В Самаре к 80-летию Победы запущен цифровой проект «Книга Памяти Самары»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В европейской части России ожидается аномальное похолодание

11 мая 2025 17:27
131
Температура упадет на 2-7 градусов ниже нормы.

В ближайшие дни на европейской территории России прогнозируется похолодание с температурой на 2-7 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на ТАСС.

Значительные отклонения ожидаются в центральных регионах — до 4-7 градусов ниже майских норм. На Волге температура опустится на 3-4 градуса, на Урале — на 2-4 градуса, а в южных областях европейской части страны — на 3-4 градуса.

10 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что аномальный холод и ливневые дожди ожидаются в Москве в начале следующей недели, местами возможен мокрый снег. Синоптик рассказал, что в понедельник усилится ненастное влияние циклона. Ночью похолодает до -1℃, днем температура воздуха будет находиться в пределах +4...+9℃, что на 10–11℃ ниже климатической нормы. По его прогнозу, по ночам будет +1...+6℃, в середине дня воздух прогреется до +13℃ с повышением к концу недели до +10...+15℃.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Погода

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Будьте внимательны и осторожны!
11 мая 2025, 16:16
Ночью 12 и 13 мая местами в Самарской области ожидаются заморозки -0, -2 С
Будьте внимательны и осторожны!   Экология
151
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +18, +20°С.
11 мая 2025, 15:45
12 мая в регионе без осадков, до +21°С
В Самаре ночью +5, +7°С, днем +18, +20°С. Общество
163
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +14, +16°С.
10 мая 2025, 15:58
11 мая в регионе местами небольшой дождь, до +17°С
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +14, +16°С. Общество
469

В центре внимания
В самарском парке Победы восстановили мемориальный комплекс у Вечного огня
11 мая 2025  13:47
В самарском парке Победы восстановили мемориальный комплекс у Вечного огня
196
В Самаре отметили 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
10 мая 2025  11:41
В Самаре отметили 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
558
В Самаре 10 мая пройдет спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»
9 мая 2025  14:05
В Самаре 10 мая пройдет спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»
885
В память о подвиге народа в Самаре состоялся военный парад и шествие «Бессмертного пол
9 мая 2025  13:41
В память о подвиге народа в Самаре состоялся военный парад и шествие «Бессмертного полка»
689
Самарцам напоминают про ограничение транспорта
9 мая 2025  10:58
Самарцам напоминают про ограничение транспорта
564
Весь список