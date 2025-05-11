В европейской части России ожидается аномальное похолодание

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В ближайшие дни на европейской территории России прогнозируется похолодание с температурой на 2-7 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на ТАСС.

Значительные отклонения ожидаются в центральных регионах — до 4-7 градусов ниже майских норм. На Волге температура опустится на 3-4 градуса, на Урале — на 2-4 градуса, а в южных областях европейской части страны — на 3-4 градуса.

10 мая ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что аномальный холод и ливневые дожди ожидаются в Москве в начале следующей недели, местами возможен мокрый снег. Синоптик рассказал, что в понедельник усилится ненастное влияние циклона. Ночью похолодает до -1℃, днем температура воздуха будет находиться в пределах +4...+9℃, что на 10–11℃ ниже климатической нормы. По его прогнозу, по ночам будет +1...+6℃, в середине дня воздух прогреется до +13℃ с повышением к концу недели до +10...+15℃.

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