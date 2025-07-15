В Волге температура воды местами выше 25 ℃

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Аномально жаркая погода, которая установилась не только в Самарской области, но и в соседних регионах, привела к нагреву водоемов до непривычно высокой температуры, пишет Сова.

Так, последние замеры в реках показали от 18,5 ℃ до 25,6 ℃.

В Волге также зафиксированы высокие значения на термометрах. Но за минувшую ночь река немного остыла.

Так, в Тольятти температура воды составила 25 ℃, по данным на 13 июля, и 23,5 ℃ - на 14 июля.



В районе Сызрани в воскресенье показатель застыл на отметке в 26 ℃, в понедельник снизился до 24,3 ℃. У самарского берега оба дня приборы показали 22 ℃.

Колебания уровня воды в Куйбышевском водохранилище в течение недели составили от -4 до +6 см за сутки.