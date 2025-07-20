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В Узюково Ставропольского района не будет нового полигона для размещения отходов

20 июля 2025 12:01
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в Узюково не будет нового полигона для размещения отходов

Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале.

- Вижу в комментариях в ВК обращения от жителей села Узюково Ставропольского района. Понимаю, более того, разделяю вашу обеспокоенность вопросами обращения с отходами в нашем регионе. У нас одна цель - навести порядок в этой сфере. Поэтому четко обозначаю: в Узюково не будет нового полигона для размещения отходов, - заявил глава Самарской области.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: по новой территориальной схеме рассматривается возможность строительства современного высокотехнологичного предприятия, где будет осуществляться полный цикл работы с твердыми коммунальными отходами, пишет Сова.

- Ничего общего с тем, что привычно ассоциируется со свалкой, полигоном, на таких комплексах нет. Загрязнения почвы, воды и воздуха исключены. Понимаю, нововведения, особенно в теме обращения с отходами, вызывают споры и опасения. Но мы руководствуемся принципами: не повторять ошибок прошлого, действовать максимально прозрачно, учитывать интересы жителей, создавать экономику замкнутого цикла, - отметил губернатор.

Также глава региона сообщил, что утвержденных проектов сейчас нет. Территориальная схема обращения с отходами ещё не принята. Не проведены необходимые изыскания.

- Ваше мнение важно. Без общественного одобрения новая территориальная схема принята не будет. Замечания можно направлять в министерство природных ресурсов и экологии Самарской области MNR@samregion.ru, - сообщил Вячеслав Федорищев.

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