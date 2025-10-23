в Сызранском районе недрам причинили ущерб на 4 млн рублей

117

Эконадзор регионального минприроды обнаружил, что недрам в Сызранском районе был причинен ущерб на сумму свыше 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Космическая система дистанционного мониторинга зафиксировала изменения на участке рядом с добычей полезных ископаемых в Сызранском районе. В результате контрольного мероприятия эконадзор установил факт выхода предприятия за границы предоставленного лицензионного участка. Объем незаконной добычи глины составил более шести тысяч кубометров", - отмечается в сообщении.

Должностное лицо привлекли к ответственности и оштрафовали на 40 тыс. рублей. Кроме того, ущерб недрам насчитывает 4,3 млн рублей.

"На основании материалов министерства Самарская межрайонная природоохранная прокуратура направила в Сызранский районный суд иск, который был удовлетворен в полном объеме", - рассказали в минприроды, пишет Волга-Ньюс.