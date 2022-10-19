 В Сосновом бору поселка Усть-Кинельский высадили саженцы  сосенок

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В Сосновом бору поселка Усть-Кинельский прошла акция по высадке саженцев хвойных пород для восполнения потерь прошедших десятилетий.



Сосновый бор является «жемчужиной» поселка городского типа Усть-Кинельский. Особенно привлекательным это место стало после расчистки территории от поросли, сорняков и проведения благоустройства в виде пешеходных дорожек и парковых фонарей по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».



Однако, мало кто знает, что бор был высажен более 100 лет назад и обновлялся в 1950 году. Из более 1000 высаженных деревьев в то время, до нас дошло всего 593 сосны. Пришло время и нам подумать о восполнении этого уникального бора. Энтузиастом лесного дела и неравнодушным жителем поселка было предоставлено порядка 200 саженцев сосенок с закрытой корневой системой для пополнения выпавших деревьев.



На призыв Усть-Кинельского территориального управления принять участие в посадке деревьев откликнулись практически все организации и учреждении поселка городского типа Усть-Кинельский.



Всего в акции приняли участие около 100 человек, многие приходили семьями. Все были рады стать причастными к этому знаковому событию и внести свой вклад в восстановление природного уголка.

Фото: пресс-служба правительства СО