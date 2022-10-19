Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году Самарскую область представляет проект «#киберусь» (номер для голосования – «12»).
Голосование за лучшее граффити фестиваля ПФО «ФормART» продлится до 23 октября
Губернатор совместно с наставляемыми управленцами обсудили планы дальнейшей совместной работы и договорились о программе совместных действий.
Дмитрий Азаров победителям конкурса управленцев «Лидеры России»: «Президент для всех нас является примером»
Глава государства отметил, что наша губерния по многим ключевым показателям выше среднероссийских.
Сенатор Андрей Кислов: за последние несколько лет руководство страны поддержало многие самарские инициативы
Глава региона оценил производственные мощности и степень загрузки предприятия, осмотрел производственные и сборочные цеха, пообщался с сотрудниками завода.
Дмитрий Азаров обсудил с руководством АО «Авиаагрегат» перспективы развития предприятия оборонно-промышленного комплекса региона
Аппараты используются в фельдшерско-акушерских пунктах и офисах врачей общей практики.
Новые электрокардиографы помогают специалистам Челно-Вершинской больницы выявлять заболевания сердца и сосудов на ранних стадиях
Энтузиастом лесного дела и неравнодушным жителем поселка было предоставлено порядка 200 саженцев сосенок  для пополнения выпавших деревьев.
 В Сосновом бору поселка Усть-Кинельский высадили саженцы  сосенок
С наступлением холодного времени года крайне важно позаботиться о повышении иммунитета, и прививочная кампания – в помощь.
В самарском троллейбусном депо № 2 открылся пункт вакцинации для сотрудников
Ему был 61 год.
Умер актер, кинорежиссер и продюсер, старший брат Тиграна Кеосаяна, Давид Кеосаян
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.7
-0.06
EUR 60.53
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят на Осенний бал-маскарад
Песков: неизвестно, будет ли принято решение по созданию нового федерального округа
В ближайшие 2-4 часа с сохранением ночью и утром 19 октября в регионе ожидается усиление ветра.
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

 В Сосновом бору поселка Усть-Кинельский высадили саженцы  сосенок

19 октября 2022 18:45
102
Энтузиастом лесного дела и неравнодушным жителем поселка было предоставлено порядка 200 саженцев сосенок  для пополнения выпавших деревьев.

В Сосновом бору поселка Усть-Кинельский прошла акция по высадке саженцев хвойных пород для восполнения потерь прошедших десятилетий.

Сосновый бор является «жемчужиной» поселка городского типа Усть-Кинельский. Особенно привлекательным это место стало после расчистки территории от поросли, сорняков и проведения благоустройства в виде пешеходных дорожек и парковых фонарей по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Однако, мало кто знает, что бор был высажен более 100 лет назад и обновлялся в 1950 году. Из более 1000 высаженных деревьев в то время, до нас дошло всего 593 сосны. Пришло время и нам подумать о восполнении этого уникального бора. Энтузиастом лесного дела и неравнодушным жителем поселка было предоставлено порядка 200 саженцев сосенок с закрытой корневой системой для пополнения выпавших деревьев.

На призыв Усть-Кинельского территориального управления принять участие в посадке деревьев откликнулись практически все организации и учреждении поселка городского типа Усть-Кинельский.

Всего в акции приняли участие около 100 человек, многие приходили семьями. Все были рады стать причастными к этому знаковому событию и внести свой вклад в восстановление природного уголка.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Губернатор совместно с наставляемыми управленцами обсудили планы дальнейшей совместной работы и договорились о программе совместных действий.
19 октября 2022  20:16
Дмитрий Азаров победителям конкурса управленцев «Лидеры России»: «Президент для всех нас является примером»
143
Глава региона оценил производственные мощности и степень загрузки предприятия, осмотрел производственные и сборочные цеха, пообщался с сотрудниками завода.
19 октября 2022  19:14
Дмитрий Азаров обсудил с руководством АО «Авиаагрегат» перспективы развития предприятия оборонно-промышленного комплекса региона
152
Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер прокомментировал встречу Владимира Путина и Дмитрия Азарова
19 октября 2022  12:43
Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер прокомментировал встречу Владимира Путина и Дмитрия Азарова
249
В Самарской области появятся три новые госнаграды
19 октября 2022  11:43
В Самарской области появятся три новые госнаграды
310
21 октября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
19 октября 2022  10:38
21 октября в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсадах
253
Весь список