В Самарской области зафиксировали новые температурные рекорды

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Метеорологи Самарской области зафиксировали новые температурные максимумы на территории региона. В списке самых жарких — девять населенных пунктов.

— Новые рекорды установили 22 мая. Аномально жарким этот день выдался в центре региона. В Самаре синоптики зафиксировали температуру +34,1 градуса. До этого самым теплым в городе считалось 22 мая 1967 года. Тогда в областной столице воздух прогрелся до +31,7 градуса, — сообщила синоптик Приволжского УГМС Юлия Михайлова.

Наиболее жарко 22 мая этого года, по информации метеоролога, было в Большой Глушице и Аглосе. Там столбик термометра поднялся до +34,5 градуса. Эти температуры в Большой Глушице также перебили рекорд 22 мая 1967 года. Тогда в райцентре было +32,5. И в Аглосе до этого аномально жарким считалось 22 мая 1967 года. В тот день воздух прогрелся здесь до 32 градусов.

В список населенных пунктов, где метеорологи зафиксировали новые погодные рекорды, вошли также:

Клявлино (+31,7 градуса);

Челно-Вершины (+30,9);

Кинель-Черкассы (+34,3);

Авангард (+34,4);

Безенчук (+34,1);

Серноводск (+33,6).

До этого предыдущие максимумы температур в Самарской области были побиты 17 мая. Рекордную жару зарегистрировали тогда в Авангарде, Кинель-Черкассах и Тольятти. Аномальная жара держится в Самарской области уже вторую неделю. Синоптики объявили штормовое предупреждение, пишет 63.ру.