В Самарской области в зоне риска подтопления из-за паводка находятся 33 населенных пункта

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По прогнозу паводка в зоне риска находятся 33 населенных пункта и 900 домов, в которых проживают 2500 жителей. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, подготовлен комплексный план действий в случае ЧС, обеспечения жизнедеятельности населения, оказания помощи. Ранее Вячеслав Федорищев поручал проанализировать ситуацию по тем территориям, которые больше всего пострадали от паводка в прошлом году: Нефтегорский, Борский и Богатовский районы, пишет Коммерсантъ-Волга.

«Дополнительно предусмотрели финансирование районам, чтобы они заранее подготовились к паводку, были обеспечены материальными ресурсами, техникой. Обсудили подготовку к пожароопасному периоду. Здесь также требуется держать ситуацию на контроле и заранее принимать меры, чтобы не допускать возгораний в лесах», — отметил губернатор