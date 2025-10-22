Я нашел ошибку
Главные новости:
Первые волонтёры уже начали подготовку к старту форума «Россия — спортивная держава»
Первые волонтёры уже начали подготовку к старту форума «Россия — спортивная держава»
В Самарской области установили новый автоматический пост контроля качества воздуха
В Самарской области установили новый автоматический пост контроля качества воздуха
Пашинян заявил, что в Армении больше не будет коньяка
Пашинян заявил, что в Армении больше не будет коньяка
В Самаре покрасили крышу цирка
В Самаре покрасили крышу цирка
судейство в матче ЦСКА — «Акрон» вызвало критику обеих команд
Судейство в матче ЦСКА — «Акрон» вызвало критику обеих команд
Самарский театр юного зрителя «СамАрт» сыграет премьерный спектакль на фестивале «МАРШАК» в Воронеже
Самарский театр юного зрителя «СамАрт» сыграет премьерный спектакль на фестивале «МАРШАК» в Воронеже
В Рождествено продают бывшую птицефабрику «Цыпочка из Обшаровки»
В Рождествено продают бывшую птицефабрику «Цыпочка из Обшаровки»
В Самарской области может появиться ведомство, которое будет следить за блогерами и СМИ.
В Самарской области может появиться ведомство, которое будет следить за блогерами и СМИ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.65
0.3
EUR 94.75
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области установили новый автоматический пост контроля качества воздуха

22 октября 2025 22:10
169
В Самарской области установили новый автоматический пост контроля качества воздуха

22 октября Минприроды Самарской области приняло работы по установке поста наблюдения за качеством атмосферного воздуха (ПНЗ) в Южном городе-2 Волжского района. Он будет осуществлять  непрерывное автоматическое измерение массовых концентраций 24 загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в том числе, диоксида серы, сероводорода, оксида азота, диоксида азота, аммиака, оксида углерода, а также измерение метеорологических параметров атмосферного воздуха. По госпрограмме «Охрана окружающей среды Самарской области» за счет средств областного бюджета предусмотрена установка новых автоматических ПНЗ с учетом развивающейся жилой застройки.

«Пост установлен по всем требованиям Росгидромета, с учетом размещения жилых домов, расположения наиболее крупных источников выбросов в атмосферу, розы ветров. Сейчас ведется работа по заключению контракта на его обслуживание и включению в государственную сеть», – прокомментировал и.о. руководителя департамента охраны окружающей среды Андрей Ардаков.

Это уже третий автоматический ПНЗ на территории региона. Всего государственная сеть мониторинга состоит из 35 ПНЗ, в том числе 4 – территориальной сети, которые установлены по госпрограмме региона «Охрана окружающей среды Самарской области». Они расположены в Самаре, Безенчуке, Похвистнево, а новый ПНЗ станет пятым.

По информации Приволжского УГМС, ежегодно на стационарных постах в населенных пунктах региона производится отбор и анализ более 200 тысяч проб атмосферного воздуха (без учета непрерывного отбора и анализа проб) на содержание в них 33 вредных веществ. На основании этих результатов наблюдений дается официальная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
22 октября 2025  20:36
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
164
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
22 октября 2025  20:06
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
173
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
22 октября 2025  17:39
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
226
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
22 октября 2025  13:31
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
272
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
22 октября 2025  12:34
Школы и детские сады Самары усилят контроль за качеством горячего питания
232
Весь список