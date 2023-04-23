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В Самарской области стало больше токсичных бактерий в реке Волга

23 апреля 2023 12:30
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В Самарской области стало больше токсичных бактерий в реке Волга

О росте числа цианобактерий в речной воде сообщили специалисты министерства лесного хозяйства Самарской области.

В ходе совещания, посвященного проблеме загрязнения рек, как рассказывает «КП-Самара», представители Минлесхоза доложили, что цианобактерии быстро размножаются благодаря загрязненным транзитным водам и диффузным поверхностным стокам с сельских земель.

Способствуют размножению организмов азот и фосфор, содержащийся в используемых агропроизводителями удобрениях.

Цианобактерии  получили свое название благодаря их синему цвету (от древнегреческого κυανоς (kuanоs) «синий»), по тому-же признаку их называют еще и сине-зелеными водорослями, хотя биологами, как водоросли, они обычно не квалифицируются.

Ежемесячный мониторинг состава воды Куйбышевского и Саратовского водохранилищ показывает, что в них все чаще преобладают «загрязненные» воды. В Минлесхозе призвали максимально снизить «кормовую базу» цианобактерий, повысив уровень и объем очистки стоков и сократив проникновение в речные воды минеральных удобрений с самарских полей.

Цианобактерии могут вызывать у людей с хроническими заболеваниями ухудшения здоровья. Аллергикам нельзя не только купаться в реке, содержащей высокий уровень таких бактерий, но даже нахождение вблизи загрязненных водоемов может вызвать аллергическую реакцию, пишет Обоз-инфо.

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