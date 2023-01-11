В Самарской области сохранится аномально холодная погода

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По информации Приволжского УГМС объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 12 по 13 января местами по Самарской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.

Ночью температура воздуха будет опускаться до -28 градусов, днем до -17 градусов.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допускать переохлаждения.

Фото: ГУ МЧС СО