В Самарской области проводится Всероссийский экологический диктант

152

Сотрудники МЧС России традиционно примут участие во Всероссийском экологическом диктанте, который проводится в этом году уже в четвертый раз. Экодиктант пройдет в офлайн и онлайн форматах, на базе интернет-портала экодиктант.рус с 11 по 27 ноября.

Диктант проводится для формирования и поддержания экологической культуры, популяризации экологических знаний среди населения, повышения уровня экологической грамотности. В предыдущие годы организаторы диктанта отмечали высокий уровень активности сотрудников чрезвычайного ведомства в рамках данного мероприятия.

Мероприятие организовано по инициативе Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Федерального собрания Российской Федерации.

МЧС России приглашает принять участие в Экодиктанте всех желающих.