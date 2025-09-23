В Самарской области партийный проект «Зелёная экономика» дал старт экологической акции «Сдай батарейку — спаси ёжика».

152

У акции есть самый настоящий живой талисман — обыкновенный ёж, который теперь обитает в региональном исполкоме «Единой России».

Этот колючий «эко-активист» наглядно напоминает всем гостям и сотрудникам, ради кого прилагаются усилия: одна выброшенная батарейка может загрязнить тяжёлыми металлами около 20 квадратных метров почвы, а это — среда обитания многих мелких животных.

Суть акции проста и доступна каждому.

Кто участвует: школы, детские сады, колледжи и вузы региона.

Что надо делать: собирать использованные батарейки любых типов.

Что происходит потом: специальный партнер-переработчик — ООО «Национальная экологическая компания» — бесплатно забирает и утилизирует опасные отходы, давая им вторую жизнь.

«Наша цель — не просто собрать отходы, а воспитать у жителей, и в первую очередь у подрастающего поколения, привычку ответственно относиться к природе родного края. Каждая сданная батарейка — это реальный вклад в сохранение уникальной экологии Самарской области», — отмечает координатор партпроекта «Зеленая экономика» в Самарской области Максим Максимов.

Акция продлится до конца ноября, а её итоги и имена самых активных образовательных учреждений будут подведены в декабре. Следите за новостям— в наших следующих выпусках мы расскажем, как акция проходит в школах и кто лидирует в спасении ёжиков.