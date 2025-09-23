Я нашел ошибку
В Самаре стартовал фестиваль "Волга театральная"
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
В Самаре новый фонтан в Парке Победы почти готов
Комплексное развитие территорий в Самаре привлечет инвестиции в социальную сферу
В Красноярском районе 73-летняя женщина попала под машину, когда шла на красный
Банк России не планирует выпускать пластиковые банкноты
сбор урожая зерновых в РФ завершается, получено 119 млн тонн зерна
В Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области партийный проект «Зелёная экономика» дал старт экологической акции «Сдай батарейку — спаси ёжика»

23 сентября 2025 10:43
152
В Самарской области партийный проект «Зелёная экономика» дал старт экологической акции «Сдай батарейку — спаси ёжика».

У акции есть самый настоящий живой талисман — обыкновенный ёж, который теперь обитает в региональном исполкоме «Единой России».

Этот колючий «эко-активист» наглядно напоминает всем гостям и сотрудникам, ради кого прилагаются усилия: одна выброшенная батарейка может загрязнить тяжёлыми металлами около 20 квадратных метров почвы, а это — среда обитания многих мелких животных.

Суть акции проста и доступна каждому.

Кто участвует: школы, детские сады, колледжи и вузы региона.

Что надо делать: собирать использованные батарейки любых типов.

Что происходит потом: специальный партнер-переработчик — ООО «Национальная экологическая компания» — бесплатно забирает и утилизирует опасные отходы, давая им вторую жизнь.

«Наша цель — не просто собрать отходы, а воспитать у жителей, и в первую очередь у подрастающего поколения, привычку ответственно относиться к природе родного края. Каждая сданная батарейка — это реальный вклад в сохранение уникальной экологии Самарской области», — отмечает координатор партпроекта «Зеленая экономика» в Самарской области Максим Максимов.

Акция продлится до конца ноября, а её итоги и имена самых активных образовательных учреждений будут подведены в декабре. Следите за новостям— в наших следующих выпусках мы расскажем, как акция проходит в школах и кто лидирует в спасении ёжиков.

Новости по теме
В Самарской области готовятся к Первому агродиктанту
22 сентября 2025, 13:56
В Самарской области готовятся к Первому агродиктанту
В первый день работы XXVII Поволжской агропромышленной выставки в поселке Усть-Кинельский прошло расширенное заседание Общественного совета федерального... Сельское хозяйство
275
Гибкие навыки — новый тренд в карьере: эксперты рассказали, как прокачать soft skills
22 сентября 2025, 13:50
Гибкие навыки — новый тренд в карьере: эксперты рассказали, как прокачать soft skills
При поддержке партпроекта "Предпринимательство" в Самаре состоялся семинар "Современный этикет: как мягкие навыки меняют бизнес-игру". Общество
256
«Внимание, дети!»: в Штабе общественной поддержки «Единой России» проходит Неделя безопасности дорожного движения
18 сентября 2025, 13:34
«Внимание, дети!»: в Штабе общественной поддержки «Единой России» проходит Неделя безопасности дорожного движения
Волонтёры вручили каждому участнику мероприятия светоотражающий браслет-фликер. Общество
516

