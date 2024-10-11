В Самарской области ожидают морозы до -7 градусов

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Как сообщили синоптики Приволжского УГМС, днем в пятницу, 11 октября, термометры покажут всего +3... +8 °С, а в ночь на субботу и воскресенье, 12 и 13 октября, столбики опустятся до -2... -7 °С.

В выходные в светлое время суток прогнозируется 4... 9 градусов тепла. Новая рабочая неделя начнется с -9 градусов ночью и +6... +11 днем.



Атмосферное давление остается повышенным - до 770 миллиметров ртутного столба, при норме для региона в 748. Ветер - северо-восточный.



На 10 октября 2024 года температура воды в Волге у Тольятти составила 16,2 °С, на 3,4 °С выше среднего многолетнего значения. У берегов Самары - 15,8 °С, что на 3,9 выше среднего.



Традиционных сильных морозов самарцам следует ждать ближе к зиме, пишет Сова.