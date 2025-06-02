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В Самарской области обработают более 3 тыс. га леса от вредителей

2 июня 2025 12:45
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В Самарской области обработают более 3 тыс. га леса от вредителей

Для предотвращения ухудшения санитарного и лесопатологического состояния лесного фонда региона министерством природных ресурсов и экологии Самарской области запланированы меры борьбы со звездчатым пилильщиком-ткачом на общей площади 3,8 тыс. га на территории Ставропольского и Ново-Буянского лесничеств. Объём мероприятий по ликвидации очагов вредных для леса организмов формируется по результатам ежегодного государственного лесопатологического мониторинга, который проводят специалисты лесного хозяйства Самарской области и лесопатологи Рослесозащиты.

«Звёздчатый пилильщик-ткач опасен для сосновых насаждений. Он объедает хвою на молодых побегах, опутывая их при этом паутиной. И если не принимать меры, то вредитель способен ослабить деревья, снизив их устойчивость к негативным факторам. Это может привести к гибели хвойников. В целом динамика обработок положительная. Например, в 2023 году площадь обработок была 5,4 тыс. га, в 2024 году – 4,1 тыс. га, в этом году – 3,8 тыс.га. Ежегодные обработки лесных насаждений на одних и тех же участках ведутся из-за особенностей развития вредителя, который может впадать в спячку от 3 до 7 лет в почве на глубине до 30 см, а также отсутствием естественных врагов», — комментирует руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов минприроды Самарской области Евгений Пенин.

Обработка хвойных лесных насаждений будет осуществляться наземным и авиационным способом с использованием химического препарата «Дифлуцид, СП». Препарат разрешен к применению и не имеет накопительных свойств в почве и негативного влияния на окружающую среду. Тем не менее, со 2 по 22 июня (ориентировочно по условиям погоды) устанавливается запрет на посещение Ставропольского и Ново-Буянского лесничеств в границах Ставропольского муниципального района. До начала проведения работ будут установлены предупреждающие знаки на расстоянии 300 метров и 500 метров от мест обработки. Также на данный период запрещен выпас животных, сбор лекарственных трав, размещение пасек и вылет пчел.

Санитарные мероприятия проводятся в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие». Их цель — повышение защитных функций лесов, улучшение их экологического состояния и расширение площадей лесных насаждений.

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