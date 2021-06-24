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В Самарской области обработали от насекомых-вредителей 3,3 тыс. га лесов

24 июня 2021 18:24
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В этом году ввиду жаркого лета, чтобы не дать насекомым-вредителям размножиться на больших территориях, обработки леса от них проводятся в максимально сжатые сроки.

В этом году ввиду жаркого лета, чтобы не дать насекомым-вредителям размножиться на больших территориях, обработки леса от них проводятся в максимально сжатые сроки. На сегодня обработано уже 360 тыс. га лесов, это 70% запланированных территорий, сообщают в пресс-службе Рослесхоза. 

Ликвидация и подавление очагов вредителей проведены в Республике Башкортостан на площади 238 тыс. га, это 100% от плана, в Оренбургской области на 39 тыс. га (100%), Волгоградской области на 5 тыс. га (100%), в Республике Татарстан на 173 га (100%), в Самарской области на 3,3 тыс. га (100%), в Иркутской области на 3,6 тыс. га (21,8%). Работы продолжаются.

Всего в 2021 году планируется обработать от насекомых-вредителей леса в семи регионах страны на площади 513 тыс. га, что более чем в 2 раза превышает объемы работ прошлого года. 

Ликвидация очагов проводится с применением специализированной наземной и авиационной техники с оборудованием для ультромалообъемного опрыскивания. Это позволяет добиваться наибольшего результата при минимизации негативного воздействия на экобаланс. 

В настоящее время учет эффективности обработок полностью проведен в четырех регионах – Волгоградской, Оренбургской и Самарской областях. 


Фото:   пресс-служба Рослесхоза

Теги: обработка лесов от насекомых-вредителей

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