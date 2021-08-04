В Самарской области наблюдали песчаную бурю

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Очевидцы делятся в социальных сетях впечатлениями о песчаной буре на трассе М-5. Нечастое для наших мест природное явление наблюдалось в районе поселка Конезавод в Красноярском районе Самарской области.

Кадры песчаной бури были размещены в сети во вторник, 3 августа. На видео видно, что сильный ветер поднимал в небо огромные клубы песка, которые неслись с большой скоростью через дорогу и превратили день в ночь.

Очевидцы говорят, что ветер сносил машины и все происходящее наводило страх, сообщает ГТРК "Самара". В этой связи напомним, что ведущий специалист "Фобос" Евгений Тишковец предупредил о возможном возникновении на территории Поволжья торнадо. По словам специалиста, опасный атмосферный фронт смещается к востоку от Москвы. - Это невероятная мощь. Он может поднимать многотонные самосвалы, грузовики, швырять 10-тонные самолеты, может высасывать целое озеро и переносить его дальше на многие и многие километры вместе со всей живностью, - утверждает специалист «Фобос». – «Камни» с неба ожидаются в Поволжье и Среднем Поволжье", пишет КТВ-Луч.

Видео: instagram.com/samara.dtp.official. Скрин с видео

