В Самарской области 20 апреля вступил в силу запрет на ловлю рыбы

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Он будет действовать весь период нереста до 10 июня 2024 года.

В Самарской губернской думе 18 апреля 2024 года на заседании общественной комиссии по охоте и рыболовству при профильном комитете обсудили вопрос сохранения водных биологических ресурсов в нерестовый и паводковый периоды. С 20 апреля до 10 июня в регионе устанавливается запрет добычи всех водных биологических ресурсов. В это время будут проводиться рейды, плановые и внеплановые проверки, чтобы свести к минимуму случаи браконьерства.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, в 2023 году было зафиксировано 13 уголовных преступлений, связанных с незаконным выловом водных биологических ресурсов, на нарушителей правил рыбалки составлено 15 протоколов об административных нарушениях, пишет СитиТраффик.

По сведениям областного департамента ветеринарии, в 2023 году в ходе проверок было изъято 1,2 тонн продукции у торговцев, не имевших ветеринарных сопроводительных документов на товар.

Всего в 2023 году рыбоохраной было выявлено 1 961 правонарушение, изъято 7 374 незаконных орудий лова, арест наложен почти на 300 транспортных средств нарушителей, сообщили в пресс-службе СГД.