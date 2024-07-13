В Самаре волонтеры организовали экологическую акцию у 4-й очереди набережной Волги

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Поддержание чистоты волжских берегов – одна из важных задач, к решению которой регулярно подключаются самарские волонтеры. 12 июля по поручению врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева экологическую акцию организовали у 4-й очереди набережной. Представители различных предприятий и организаций очищали так называемый дикий пляж, который расположен в направлении Постникова оврага. Мероприятие поддержал Департамент городского хозяйства и экологии Самары.

«В этом году мы уже не первый раз очищаем прибрежные территории от мусора. Активно участвуем в мероприятиях экологической направленности. Они проводятся на регулярной основе. Всегда присоединяемся к таким акциям, как «Вода России», «Чистые берега», «Зеленая Россия», «Лес Победы», оказываем помощь активистам движения «#ЭкоРавновесие», – рассказал начальник отдела охраны и защиты лесов Управления лесного хозяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Усман Гафаров.

Сотрудник профильного городского департамента Дарья Коломеец еще со школьных времен с удовольствием участвует в волонтерских акциях.

«Волжские просторы очень красивы! Обидно, когда отдыхающие разбрасывают мусор и не дают другим горожанам в полной мере насладиться красотами. На побережье, когда мы приводим его в порядок, чаще всего попадаются стекло, бутылки, окурки, упаковки от еды. Я рада своему участию в уборке. Это нужно, чтобы люди потом могли прийти сюда, посидеть у воды, приятно провести время», – отметила Дарья Коломеец.

В профильном департаменте принимаются заявки от всех желающих внести свою лепту в чистоту и красоту природы родного края. Волонтеров обеспечивают инструментами и расходными материалами.

В текущем сезоне планируется очистка и правого берега Волги: работы во взаимодействии с волонтерами запланированы также на островах.

«Любимые острова наших граждан в черте города – это Зелененький, Поджабный, Рождественский. Там очень много отдыхающих. К сожалению, после своего отдыха граждане оставляют мусор. Организуя экологические акции, мы пытаемся не только очистить территорию, но и воспитать экологическую культуру населения. Хотим своим примером показать, насколько важно заботиться об экологическом состоянии рекреационных территорий, и напомнить, что после отдыха необходимо собирать свой мусор в мешки и вывозить его. Надеюсь, горожане нас услышат, будут бережно относиться к природе. К тому же у нас есть оборудованные места, где можно складировать отходы», – подчеркнул Усман Гафаров.

В частности, для складирования мусора и на набережной, и на волжских островах установлены контейнеры и бункеры.

«Мы любим родной город, любим наводить порядок в городских пространствах. Волонтерство является частью корпоративной культуры нашей компании. Сотрудники активно вовлекаются в экологические акции. Часть мероприятий мы организуем самостоятельно, а также проводим их совместно с Департаментом городского хозяйства и экологии, которому выражаем благодарность за поддержку. Департамент всегда предоставляет и мешки, и перчатки, помогает в вывозе отходов», – прокомментировала ведущий инженер-эколог Управления Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД» Оксана Мигачева.

Сегодня команда волонтеров очистила территорию в 30 соток. Весь мусор, а это почти полтора кубометра, вывезут на специализированный полигон для утилизации.

Фото: администрация Самары