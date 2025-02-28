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В Самаре весна начнется с пасмурной погоды

28 февраля 2025 12:26
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В Самаре весна начнется с пасмурной погоды

Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает россиян в выходные дни.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 1 марта, в Самаре будет пасмурно, но без осадков. Утром температура воздуха составит −15°...−11°, днем поднимется до −11°...−6°, а ночью опустится до −13°...−12°. Ветер слабый, до 1,8 м/с.

В воскресенье, 2 марта, сохранится пасмурная погода, во второй половине дня возможен небольшой снег. Утром температура составит −13°...−8°, днем поднимется до −7°...−4° и сохранится примерно на этом уровне до ночи. Максимальная скорость ветра составит около 3 м/с. 

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Москве — здесь температура воздуха прогреется вплоть до +3°С. Высокие показатели также ожидаются в Сочи и Санкт-Петербурге.

Холоднее всего в эти выходные будет в Красноярске. Здесь температура опустится вплоть до −23°С. Но низкие показатели ожидаются также в Иркутске и Саратове.

 

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