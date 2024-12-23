В Самаре в декабре уже выпало 96% месячной нормы снега

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В декабре в Самаре выпало 50 мм осадков. Это составляет 96% месячной нормы. По данным мэрии, дорожные службы вывезли более 38 тысяч тонн снега. Накануне из-за снегопада в областном центре объявили желтый уровень опасности.

Судя по долгосрочным прогнозам, синоптики снежных аномалий в декабре не ожидали. По информации Гидрометцентра РФ, в декабре должно было быть теплее, чем обычно в этот период (-7,8 градуса). А вот осадков в регионе федеральные метеорологи ожидали около нормы (52 мм, 9 снежных дней), пишет 63.ру.