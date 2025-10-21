В Самаре обнаружили серьёзные превышения вредных веществ в воздухе в двух районах

150

В Самаре специалисты Приволжского УГМС обнаружили значительные превышения норм содержания вредных веществ в атмосфере сразу в двух районах — на пересечении улиц Гагарина и Промышленности, а также в микрорайоне Волгарь.

В Волгаре ситуация особенно тревожная: за период наблюдения зафиксировано 73 случая превышения допустимого уровня сероводорода.

Максимальное значение оказалось почти в шесть раз выше нормы. Жители жалуются на головные боли, потерю аппетита и металлический привкус во рту — признаки воздействия токсичного газа.

На пересечении Гагарина и Промышленности уровень диоксида азота утром превысил норму в два раза.

Этот загрязнитель связан с автомобильными выбросами, работой ТЭЦ и промышленных предприятий.

Диоксид азота может вызывать воспаление дыхательных путей, бронхит и эмфизему, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

Также мониторинг выявил повышенную концентрацию фенола рядом со стадионом «Нефтяник» в Новокуйбышевске.

Это сильный токсичный компонент, опасный для здоровья при длительном воздействии.

Власти уже проводят проверки, чтобы определить источники загрязнения и принять меры по снижению рисков для населения, пишет Самара-МК.